Futbol
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!

Galatasaray'da adeta fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, an itibarıyla yedek kalmaktan memnun değil ve yavaş yavaş da süreci dair tepki koyuyor.

Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 18:27

'da özelinde farklı bir hikâye gelişiyor. Esasen ise Galatasaray'daki ilk yıllarında hep en öndeki isim olan Mauro Icardi; son zamanlarda tezat şekilde yedek kalmış ve Victor Osimhen'in durumu ile birlikte, oyunun da gidişatına göre şans bulabilmişti.

Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI KRİZİ

Sakatlıktan döndükten sonra Galatasaray Teknik Direktörü tarafından kulübede tutulan Mauro Icardi, ile maçlarına ilk 11'de başlayamamış ve Victor Osimhen'den sonra tercih edilmişti! Halihazırdaki süreçten rahatsız olan yıldız isim, Beşiktaş derbisinde tavır almış ve ısınmaya çıkmayarak yönetime ilk mesajı vermişti.

MAURO ICARDI İÇİN GALATASARAY'DA KRİTİK DÖNEM

Galatasaray'ın sansasyonel Victor Osimhen transferiyle birlikte gözden düşen Mauro Icardi'nin, önümüzdeki dönemde vereceği kararların geleceğini belirleyeceği ve kulüpte huzursuzluğa sebep olması halinde ise sürpriz bir ayrılığın önünü açacağı düşünülüyor.

Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!

GALATASARAY'DA MAURO ICARDI'NİN PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde pek çok kupa kazanan ve kritik maçlarda önemli katkılar sağlayan Mauro Icardi, bugüne kadar sarı kırmızılı formayla 96 maça çıkmış ve 66 gol ile 22 asistlik özel bir istatistik yakalamıştı.

Galatasaray'da fırtına öncesi sessizlik: Kriz kapıda!

Sıkça Sorulan Sorular

MAURO ICARDI'NİN KONTRATI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Yıldız hücumcunun, Galatasaray ile 2026 yazına kadar yani birkaç aylık daha sözleşmesi bulunuyordu.
