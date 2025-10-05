Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Samsunspor'a konuk oluyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Tomasson, Satka, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Edson Alvarez, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

VAR HAKEMİ

Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka olmuştu.

ZORLU MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat’ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş da olmayacak. Ayrıca Samsunspor’da ise Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları; Cherif Ndiaye de cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA YÜKSEK REKABET

Son dönemin en iyi takımlarından biri olan ve geçen sezonu üçüncü sırada bitiren Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalarda, 3 maçtır kazanan çıkmıyor.

SAMSUNSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sezona istediği gibi başlayamayan Samsunspor, son dönemde tekrar çıkışa geçmeyi başardı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, hafta içerisinde Konferans Ligi'ne zaferle başladı ve Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0’la geçti! Ayrıca Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan da 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrılan Samsunspor'un, 4 maçtır bileği bükülmüyor.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK HEDEF

Antalyaspor ve Nice zaferlerinin ardından Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.