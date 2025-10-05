Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Samsunspor ve Fenerbahçe karşılaşıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.10.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
05.10.2025
saat ikonu 19:23

, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada 'a konuk oluyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/Samsunspor/status/1974180508675551566

https://x.com/Fenerbahce/status/1974550261223116930

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Van Drongelen, Tomasson, Satka, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Szymanski, Edson Alvarez, Talisca, Asensio, Kerem, En-Nesyri.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

VAR HAKEMİ

Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka olmuştu.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

ZORLU MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat’ın yanı sıra henüz hazır olmayan Mert Hakan Yandaş da olmayacak. Ayrıca Samsunspor’da ise Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin sakatlıkları; Cherif Ndiaye de cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

İKİ TAKIM ARASINDA YÜKSEK REKABET

Son dönemin en iyi takımlarından biri olan ve geçen sezonu üçüncü sırada bitiren Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmalarda, 3 maçtır kazanan çıkmıyor.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

SAMSUNSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sezona istediği gibi başlayamayan Samsunspor, son dönemde tekrar çıkışa geçmeyi başardı. Esasen ise kırmızı beyazlılar, hafta içerisinde Konferans Ligi'ne zaferle başladı ve Legia Varşova’yı deplasmanda 1-0’la geçti! Ayrıca Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan da 2 beraberlik ve 1 galibiyetle ayrılan Samsunspor'un, 4 maçtır bileği bükülmüyor.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE KRİTİK HEDEF

Antalyaspor ve Nice zaferlerinin ardından Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

SAMSUNSPOR'UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Karadeniz temsilcisi, an itibarıyla 49.9 milyon Euroluk bilançoya sahip durumda.
