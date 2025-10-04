Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından, yorumcu Serdar Ali Çelikler'den kritikler geldi. NEO Spor'da derbiyi değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da sert mesajlar verdi.

Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!
Trendyol 'de ve , 1-1 berabere kaldı. sonrası maçı analiz eden Serdar Ali Çelikler, süreçten ve tercihlerden memnun olmadığını dile getirdi.

Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN DERBİ DEĞERLENDİRMESİ

"İki tane kalitesiz teknik direktörün yönettiği, keyifsiz bir maç izledik. İki hoca da kalitesiz işler yaptı. Ortalamanın üstündeki bir futbol ülkesinin takımı, 65 dakika eksik oynayan rakibini cezalandırırdı. Üstelik skor üstünlüğü de sendeydi. net şekilde kalitesiz bir iş çıkarmıştır. Diğer taraftaysa Okan Buruk, Liverpool karşısında kazanan takımı bozmadı. Ayrıca Okan Buruk, sıradaki Şampiyonlar Ligi maçının taktiğini de bu karşılaşmada denedi. Avrupa dönüşü yine kötü alışkanlıklar vardı Galatasaray'da! Kendini yere atanlar gibi... Aslında iki hocayı da İlkay Gündoğan yendi. İlk yarıda savunmanın önüne gelip tempoyu ayarladı ve Beşiktaş'ın vitesini düşürdü. Ardından ikinci yarıda da öne çıktı ve golünü attı! Saha içindeki teknik direktör olarak, kulübedekilere ders verdi! Maçın analizi benim açımdan budur."

Serdar Ali Çelikler'den derbi çıkışı: Sergen Yalçın'a da Okan Buruk'a da mesaj verdi!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİDE GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş Abraham ile öne geçerken, Galatasaray da İlkay ile beraberliği yakalamıştı.
