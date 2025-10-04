Menü Kapat
Editor
 | Burak Ayaydın

Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!

Hakan Çalhanoğlu transferi için Galatasaray’da sürpriz bir süreç ortaya çıktı. Hakan Çalhanoğlu’nu uzun zamandır transfer etmek isteyen Galatasaray, yıldız orta saha için yeniden devreye girmeye karar verdi.

Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!
Burak Ayaydın
04.10.2025
04.10.2025
’da gündemi tekrar başladı. Süper Lig’in devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için kritik bir transfer süreci yürütecek.

GALATASARAY’DA BÜYÜK SÜRPRİZ: HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi için farklı bir senaryo tasarlandı. Halihazırdaki orta sahanın kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini yeniden gündemine aldı! Esasen ise Süper Lig devi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferiyle birlikte çıtayı yükseltti.

Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!

GALATASARAY’DA HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÜYASI

Liverpool galibiyeti sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkabileceğini gözeten Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu hamlesiyle de Avrupa’da derece yapabilecek bir kadro kurmaya odaklandı! Ayrıca da Galatasaraylı yöneticiler; geçen yaz döneminin aksine, Inter’in bu sefer transferde kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!

GALATASARAY’IN HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİNDE INTER KRİTİĞİ

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu geçtiğimiz yaz döneminde transfer etmek isteyen Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle süreci ilerletmemişti. An itibarıyla ise Süper Lig devi, mavi siyahlıların da sürece daha olumlu yaklaşacağına ve bonservis konusunda ciddi bir indirim olabileceğine inanıyor.

Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!

GALATASARAY’IN TRANSFER SÜRPRİZİ HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

Galatasaray’ın sürpriz bir kararla yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile 6 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yıldız orta sahanın kontratı, 2027 yazında sona eriyor.
