Hakan Çalhanoğlu transferinde büyük sürpriz: Süper Lig devinden kritik hamle!

Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu gündemi tekrar başladı. Süper Lig’in devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için kritik bir transfer süreci yürütecek.

Galatasaray’da Şampiyonlar Ligi için farklı bir senaryo tasarlandı. Halihazırdaki orta sahanın kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu transferini yeniden gündemine aldı! Esasen ise Süper Lig devi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferiyle birlikte çıtayı yükseltti.

Liverpool galibiyeti sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkabileceğini gözeten Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu hamlesiyle de Avrupa’da derece yapabilecek bir kadro kurmaya odaklandı! Ayrıca da Galatasaraylı yöneticiler; geçen yaz döneminin aksine, Inter’in bu sefer transferde kolaylık sağlayacağını düşünüyor.

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nu geçtiğimiz yaz döneminde transfer etmek isteyen Galatasaray, Inter’in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle süreci ilerletmemişti. An itibarıyla ise Süper Lig devi, mavi siyahlıların da sürece daha olumlu yaklaşacağına ve bonservis konusunda ciddi bir indirim olabileceğine inanıyor.

Galatasaray’ın sürpriz bir kararla yeniden gündemine aldığı Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile 6 maça çıkmış ve 2 gol ile 2 asistlik katkı sağlamıştı.