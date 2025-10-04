Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Sakaryaspor’da, kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile Burak Altıparmak, affedilerek yeniden A takım kadrosuna dahil edildi.

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 16:41
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 16:41

’da, Pendikspor maçında yaşanan sonrası kadro dışı bırakılan ile Burak Altıparmak, yeniden A takım kadrosuna dahil edildi.

’in 7. haftasında deplasmanda oynanan Pendikspor karşılaşmasında takım arkadaşı Burak Altıparmak’a tokat atan Caner Erkin, gördüğü kırmızı kartın ardından teknik heyet ve yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Aynı karara Burak Altıparmak da dahil edilmişti. Sakaryaspor yönetiminden yapılan yeni açıklamada, her iki futbolcunun da affedildiği duyuruldu. Açıklamada, teknik heyetin raporu, oyuncuların özverili tutumu ve profesyonel yaklaşımlarının değerlendirilmesi sonucu Caner Erkin ve Burak Altıparmak’ın yeniden A Takım kadrosuna alındığı belirtildi.

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Sakaryaspor'da Caner Erkin ve Burak Altıparmak affedildi

'FUTBOLCULARIMIZ ÖZÜR DİLEDİ'

İki futbolcunun da samimi tutum sergiledikleri belirtilen açıklamanın devamında, "Futbolcularımız, yaşanan süreçle ilgili olarak taraftarlarımızdan ve camiamızdan özür dileyerek, Sakaryaspor Kulübü’nün değerlerine olan bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Gösterdikleri bu tutum ve samimi yaklaşımlar, yönetim kurulumuz tarafından olumlu karşılanmış ve yapılan değerlendirme sonucunda futbolcularımızın affedilmesine karar verilmiştir. Bu süreçte, kulübümüzün temel ilkeleri olan disiplin, saygı ve birlik anlayışı büyük bir hassasiyetle korunmuştur. Futbolcularımız, bundan sonraki dönemde Sakaryaspor’un hedefleri doğrultusunda en yüksek katkıyı vermek istediklerini dile getirmiştir. Kulübümüz, geçmişte yaşanan süreci geride bırakarak, bundan sonraki döneme tamamen sportif hedeflere odaklanmış bir şekilde devam etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş bir takım ruhuyla, camiamıza yakışır başarılar elde etmek en temel önceliğimiz olacaktır" ifadeleri yer aldı.

#tartışma
#sakaryaspor
#Caner Erkin
#Trendyol 1. Lig
#Burak Altıparmak
#Kadro Dışı
#Affedilme
#Spor
