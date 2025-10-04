Olta ile 60 kilo dev orkinos yakaladı! Geliri kimsesiz çocuklara gidecek

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan turizm merkezinde tekneyle balığa çıkan Fatih Pala ve Tolga Saç, olta ile 60,5 kilo ağırlığında dev bir akya balığı yakaladı.

25 BİN LİRAYA SATILDI

Yakalanan balık kısa sürede 25 bin TL'ye satıldı.

Tolga Saç, balığın avlanma sürecini anlatarak, "Aslında 15-20 kiloluk bir Kuzu balığı yakalamayı bekliyorduk. Nasibimizde 60 kiloluk bir balık varmış. Elde ettiğimiz gelirin tamamını kimsesiz çocuklara bağışladık. Bağış dekontu da bizde" dedi.