Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği şehri açıkladı: 56 yıllık deprem kümesi genişliyor

Türkiye'nin batısında son dönemde peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Marmara'da yaşanan 5.0'lık depremin ardından bu sabah erken saatlerde de Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1 ile sallandı.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

Ege Bölgesi'nde son dönemde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğine vurgu yaptı.

Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Osman Bektaş’a göre, Ege'nin en fazla deformasyon gösteren fay hatları olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyerek burada bir gerilim birikmesine neden oluyor. Son depremler, bu birikimin dışavurumu olarak kabul ediliyor.

https://x.com/profobektas/status/1974352577761587599