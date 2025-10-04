Menü Kapat
 Ümit Buget

Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği şehri açıkladı: 56 yıllık deprem kümesi genişliyor

Prof. Dr. Osman Bektaş, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini duyurdu.

Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği şehri açıkladı: 56 yıllık deprem kümesi genişliyor
Haber Merkezi
|
04.10.2025
15:36
04.10.2025
15:40

Türkiye'nin batısında son dönemde peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 'da yaşanan 5.0'lık depremin ardından bu sabah erken saatlerde de 'nın ilçesi 4,1 ile sallandı.

Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulundu.

'nde son dönemde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğine vurgu yaptı.

Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği şehri açıkladı: 56 yıllık deprem kümesi genişliyor

Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Osman Bektaş’a göre, Ege'nin en fazla deformasyon gösteren fay hatları olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyerek burada bir gerilim birikmesine neden oluyor. Son depremler, bu birikimin dışavurumu olarak kabul ediliyor.

https://x.com/profobektas/status/1974352577761587599

#deprem
#Ege Bölgesi
#kütahya
#marmara
#Simav
#Uşak Bloğu
#Fay Hatları
#Gündem
