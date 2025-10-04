Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

Bursa'da apartmanın zemin katında yaşayan M.S., üst komşularını hayattan bezdirdi. Üst komşularının kapısına hayvan dışkısı, kızartma yağı bırakan M.S., bir komşusunu da yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi kendi tuvalet giderinin komşuları tarafından bilinçli olarak tıkatıldığını iddia ederek, üst komşularını yaptığı davranışlarla hayatından bezdirdi. 3 katlı apartmanın zemin katında ikamet eden M.S., üst komşularının kapısına hayvan dışkısı, kızartma yağı bırakıp otomobillerine zarar verdi. Apartman kapısını komşusunun yüzüne kapatarak yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesindeki 3 katlı apartmanın zemin katında ikamet eden M.S., iddiaya göre, kendi tuvalet giderinin komşuları tarafından bilinçli olarak tıkatıldığını iddia ederek komşularına zulmetmeye başladı. Apartmanın 3. katında ikamet eden Ali Şen ile zemin katta ikamet eden M.S. isimli şahıs arasında 3 yıldır süren hukuk mücadelesi, ilginç olayların yaşanmasına da sebep oldu.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

GÜVENLİK KAMERALARI YERLEŞTİRMİŞ

Komşusu ile arasında devam eden mahkemeler sebebiyle yaşanabilecek olaylara karşı evinin girişine ve apartmanın üst katına yerleştiren Ali Şen, güvenlik kamera görüntülerini izleyince şok oldu. Alt komşusu M.S.'nin geceleri park halinde araçlarına zarar verdiğini gören Şen, kapısına ise M.S.'nin kızartılmış yağ ve hayvan dışkısı attığını görünce neye yapacağını şaşırdı. Karakola giderek şahıs hakkında defalarca şikayetçi olduklarını söyleyen Şen, "Elimizde güvenlik kamera görüntüleri olmasına rağmen bir türlü sonuç alamıyoruz" dedi.
Bu konuda yetkililerden çözüm beklediklerini belirten Ali Şen, "Alt kattaki komşumuzla hukuk mücadelesi veriyoruz ve hukuk mücadelesi verdiğimiz sırada bizi rahatsız etmeye devam ediyor. Malımıza, canımıza zarar veriyor. Yetkili makamlardan yardım istiyoruz. Çocuklarımı binaya sokmuyor, küçük kızıma tacizde bulundu. Bununla ilgili şikayetim oldu ve bu dosyalar bir şekilde kapatılıyor. Kimse üstüne düşmüyor. Büyük kızımı apartmanın içine sokmuyor, gece kapının ağzında duruyor. Bununla ilgili de başvurularımız var ve onun içinde kavga edildi. Damat adayımız tarafından dövüldü, devam ediyor hala" dedi.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

"KAPIMIZIN ÖNÜNE ÇÖP ATIYOR"

Eşi Nevin Şen ise, "Şimdi bizim alt kattaki komşuyla problemlerimiz var. Bu komşumuz gece gündüz bizleri rahatsız ediyor. Gece 3'te, sabah 5'te olup olmayacak saatlerde duvarlara vuruyor, aynı zamanda bütün apartmanda duyuyor bunu. Bu konuyla alakalı da aynı zamanda polis karakoluna gidip ifadelerimizde mevcuttur. Annem zaten rahatsız kadın. Distoni rahatsızlığı var, kısıtlı zaten hareketleri var. Bizim güya onu rahatsız ettiğimizi söylüyor ama annem tek başına yürüyebilen bir insan değil. Bizim kapımızın önüne pislik bırakıyor, çöp atıyor, arabalarımızı çiziyor. Onun görüntüleri de mevcut aynı zamanda. Komple apartman olarak bu kişiden şikayetçiyiz.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

Sonuç itibariyle komple apartman olarak burada yaşamalarını istemiyoruz. Çünkü bugün bana yapan yarın başkasına da yapar. 3 sene oldu neredeyse. Yani 3 senedir eziyet çekiyoruz her gün. Tak tak tak sesler, kadın zaten uyuyamıyor rahatsız. Bir de onun odasının altında. Geceli gündüzlü yani, hiç dur durağı yok bu kişinin. Bunu bugün bize yapan yarın öbür gün orada da yapar. O yüzden apartman olarak komple onun buradan gitmesini istiyoruz.

Mahalle olarak bile hatta yani, mahalle de komşular görmüş yumurta atarken. Çarşaflarımızı çekerken arka taraftaki komşular görmüş, söylediler bize. Bu dış kısmında camlar atılıyor ve ondan sonra polisleri çağırıyor bizim attığımızı söylüyor. Onu da görenler var, kendisinin yaptığına dair yani. Bu kişiyle aynı apartmanda oturmak istemiyoruz yani özellikle" dedi.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi

"TAHRİK EDİCİ CEVAPLAR VERİYOR"

Apartman sakinlerinden Tuba İrtegün ise "Benim de arabama zarar verdi, kamera kayıtlarında da var. Artı olarak evin kapısına yağ dökmesi, yumurta kırması gibi olaylar oldu. Gece özellikle geç saatlerde 11-12'den sonra alttan yüksek sesle vurmaları var. Onun haricinde her şey kayıtlarda var zaten. Çok iletişime geçilmiyor çok sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum bu konuda, iletişim yok. Hep tahrik edici cevaplar, küfürler ya da saldırılsın diye bir şeyler yapıyor. Genelde iletişime geçmeye çalıştığımızda da düzgün bir şekilde, tahrik edici. Kameralar var, kameralar oynuyor genelde zaten gelin vurun dövün hani kamera var falan. Kameralara güvenerek bir artistlik yapıyor" diye konuştu.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi


Apartman sakinlerinden Ahmet Örnek, "Komşumuz üstteki komşuları rahatsızlık veriyor devamlı. Arabaları çizmiş, ben çizdiğini görmedim de burada bu komşumun ve kayınpederinin arabasının üzerine su döktüğünü gördüm gece sahur zamanı. Sabaha yakın sahurda kalktığımda burada gördüm. Ne olduğunu anlayamadım. Meğer daha evvel kum dökmüş arabanın üzerine. Sonradan pişman mı olmuş her nedense gelmiş su döküp temizliyor, tam da temizleyememiş. Ben onu gördüm komşularıyla devamlı didiştiğine, takıştığına şahidim, gördüm yani. Görüyorum da. Ses geliyor, binaya vuruyor. Tavana mı vuruyor duvara mı vuruyor bilemiyorum ama gece bize ses bariz geliyor yani" diye konuştu.

Bursa'da komşu terörü! Mahallelileri bile hayattan bezdirdi


M.S.'nin kendisi hakkındaki suçlamalara cevap vermediği öğrenildi.

