Yaşlı çift komşularının kabusu oldular! Sokakta böyle terör estirdiler

Sakarya'nın Söğütlü ilçesi Akarca Mahallesi'nde iddiaya göre H.İ.Ş. ve N.Ş. isimli yaşlı çift, arsalarını sattıklarını iddia ederek komşularına saldırdı. Sürekli rahatsız edildiğini belirten komşular yaşlı çiftin camları kırıp gece geç saatlerde gürültü yaparak sokakta küfürler edip huzursuzluk çıkardıklarını açıkladı. Kabusu yaşayan komşular yetkililere seslenerek çözüm istedi. Komşularından gördükleri zararı cep telefonuyla kayıt altına alan M.B., yaşadıkları tedirginliği görüntülere yansıttı.

'HALÜSİNASYON GÖRÜYORLAR'

M.B. kaydettiği görüntülerde, "Komşumuz olan yaşlı çift bakıma muhtaç. Hastalar sanırım, halüsinasyonlar görüyorlar. Bizi arsalarını satmakla suçluyorlar. İlk önce gelip evimizin camını kırdılar, daha sonra aracımıza zarar verdiler. Sabaha kadar sürekli evden sesler geliyor. Gece saat fark etmeksizin dışarı çıkıp bağırıp, küfür ediyorlar. Bizi gece-gündüz uyutmuyorlar. Bu konuda yardım istiyoruz" ifadelerine yer verdi.