TGRT Haber
Ekonomi
İkinci el otomobil piyasası 2026 sinyalini verdi! Sektör temsilcilerinden dikkat çeken sözler

İkinci el otomobil piyasasında yeni yılla birlikte büyük bir hareketlilik bekleniyor. Yılbaşından itibaren yeni düzenlemelerin gelmesi ve kısıtlamaların sona ermesi ikinci el piyasasını büyük bir orandan hareketlendirecek. Sektör temsilcileri de 2026 yılından oldukça umutlu. İşte detaylar...

İkinci el otomobil piyasası 2026 sinyalini verdi! Sektör temsilcilerinden dikkat çeken sözler
Araç alım ve satımı yapacak olan vatandaşlar, yeni yılla birlikte ikinci el otomobil piyasasının nasıl şekilleneceğini oldukça merak ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç ticaretine yönelik uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” kısıtlamasının 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren sona erecek. Bakanlığın belirlediği bu kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasasında arz dengesinin yeniden sağlanacağı ve satış süreçlerinin yeniden hız kazanacağı düşünülüyor. İkinci el piyasasıyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri, düzenlemedeki değişikliğin yanı sıra faiz oranlarında beklenen düşüşün de etkisiyle 2026 yılında satışlarda belirgin bir artış olacağını aktarıyor.

İkinci el otomobil piyasası 2026 sinyalini verdi! Sektör temsilcilerinden dikkat çeken sözler

NİSPİ HARÇ ÜCRETİ

Yeni yılla birlikte araç satış işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerde de düzenlemeye gidilecek. 1 Ocak’tan itibaren noterlerde yapılan araç devir işlemlerinde, araç bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak. Taban harç tutarı ise bin TL olarak belirlendi. Bu bedel, mevcut noter masraflarına ek olarak tahsil edilecek. Düzenleme, kayıtlı ticaret yapanlar ile bireysel satıcılar arasında ayrım içeriyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip galericiler bu harçtan muaf tutulurken, yetki belgesi olmayan işletmeler, belgesiz satıcılar ve bireysel vatandaşlar söz konusu harcı ödemekle yükümlü olacak.

İkinci el otomobil piyasası 2026 sinyalini verdi! Sektör temsilcilerinden dikkat çeken sözler

"İKİNCİ ELDE PİYASA HİÇBİR ZAMAN DURMAZ"

Otomotiv piyasasındaki gelişmeleri İhlas Haber Ajansı'na değerlendiren Otokent Genel Müdürü Yılmaz Karakaya, "İkinci el araç piyasası tüm olumsuz şartlara rağmen 2025 yılını iyi geçirdi. Şu ana kadar satışlar sıfır araçlarla birlikte 10 milyon 500 bini buldu. Geçen ay sıfır araçların 1 milyon 200 bin bandında satıldığını tespit ettik, yıl sonu kampanyalarıyla hedefin 1 milyon 500 bin civarında olacağı kanaatindeyiz. İkinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkı daraldığı için insanlar sıfıra yöneldi ama ikinci elde piyasa hiçbir zaman durmaz. 2026 yılından umutluyuz çünkü belimizi büken yüksek faizlerde hükümetimizin politikasıyla kademeli bir indirime gidiliyor. Bu arada, '6 ay 6 bin kilometre' uygulamasının da biteceğini tahmin ediyoruz. İkinci el yetki belgesi olan esnafımız alıcı olduğunda binde 2'lik noter harcını ödemeyecek, ben arada aracıyım, ticaretini yapan firmayım, bu yüzden yetki belgesi olan esnaf bu muafiyetten yararlanacak, aracı sattığımız vatandaş ise alıcı olarak bu ödemeyi yapacak" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil piyasası 2026 sinyalini verdi! Sektör temsilcilerinden dikkat çeken sözler

"ARAÇ SATIŞLARI 2026'DA DAHA DA YUKARI ÇIKACAK"

2026 yılı itibarıyla otomotiv sektöründe önemli değişikliklerin kapıda olduğunu belirten Galerici Fahri Karlık ise "1 Ocak 2026'dan itibaren '6 ay 6 bin kilometre' kısıtlamasının sona ermesi biz galericileri sevindirir, ikinci el piyasasına olumlu yansıyacak bir gelişme olur. Öte yandan, yeni dönemde hem sıfır hem ikinci el araç satışlarında binde 2 oranında, en düşük araçta ise minimum bin lira olarak uygulanacak 'nispi harç' dönemi başlıyor. Yetki belgeli galericilerin bu harçtan muaf tutulması esnafımız adına sevindirici olsa da vatandaşlar ve belgesi olmayanlar bu ek maliyetle karşılaşacak, ayrıca biz esnafa getirilen 40 bin liralık ön ödemeli vergi gibi zorluklara rağmen Türkiye'deki yüksek tüketim iştahı sayesinde araç satış rakamlarının 2026'da daha da yukarı çıkacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

