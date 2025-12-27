Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer''i tehdit eden kişi bulunamadı

O Kız, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi gibi dizilerde rol alan 30 yaşındaki Dilin Döğer, geçtiğimiz yıl sosyal medyadan aldığı mesaj sonrası büyük korku yaşamıştı. Bir takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine Döğer adliyenin yolunu tuttu.

OYUNCU DİLİN DÖĞER KORKU DOLU BİR YIL GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçesinde Dilin Döğer, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi. Mesajla birlikte gündelik hayatına da devaö edemediğini belirten Dilin Döğer, şüphelinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelinin kimliği tespit edilemedi. Bunun üzerine savcılık tarafından konuyla ilgili takipsizlik kararı verildi.