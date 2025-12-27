Arda Güler ile Duru Nayman'dan kuzey ışıklarında tatil

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile birlikte tatile çıktı. Kuzey ışıklarına giden çiftin karelerine çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

ARDA GÜLER VE DURU NAYMAN'DAN KUZEY IŞIKLARINDA TATİL

Ünlü futbolcu, tatilde kuzey ışıklarını seyretmek için rotasını kuzeye çevirdi.

Arda Güler, sevgilisiyle birlikte geçirdiği bu anları, 15 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Arda Güler'in paylaşımına; Kenan Yıldız, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu ve Merih Demiral gibi isimlerden de yorum gecikmedi.