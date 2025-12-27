Tuğyan Ülkem Gülter neden Silivri'ye sevk edildi? Güllü'nün eski patronundan dikkat çeken iddialar

Annesi Güllü'yü öldürme suçlaması ile tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in, Gebze Cezaevi'nden Silivri'ye sevk edildi. Tuğyan Ülkem Gülter'in darp edildiği iddia edilirken, Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde öldürülme riski olduğunu da belirtti.

TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER NEDEN SİLİVİR'YE NAKLEDİLDİ?

Yalova'da 26 Eylül'de şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gülter'in cezaevinde kaldığı süre boyunca şiddete maruz kaldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Tuğyan Ülkem Gülter, daha sonra Silivri Cezaevi'ne sevk edildi.

GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONUNDAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın çok konuşulacak iddialarda bulunarak, "Finale doğru geliniyor, şu an izlediklerini düşünüyorum. Bugün olur, bir ay sonra olur şafak operasyonu yapacaklarını düşünüyorum. Savcı Hanım, Tuğyan'ı 10 kişiyle aldı. Yarın bir şafak operasyonu yapacak, 300 polisle. Devletin ne kadar güçlü olduğunu herkes görecek. Tuğyan, Gebze'de tartaklandığı için Silivri Cezaevi'ne getirilmiş. Silivri'de de büyük ihtimal ya hücrede yatacak ya da tek kişilik koğuşta yatacak. Yüksek güvenlikli olması lazımmış. Tuğyan Hanım'ın içeride öldürülme riskinin çok yüksek olduğunu söylüyorlar" dedi.

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE BİLİRKİŞİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Arabeskin ünlü sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 Ekim'de olay yerinde keşif ve inceleme yapan bilirkişi heyeti, Güllü'nün ölümüyle ilgili hazırladığı raporu tamamlayarak soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Güllü'nün güvenlik önlemleri aldığı vurgulanarak, intihar düşüncesine yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanatçının geriye doğru düşmesi için dengesini bozan bir dış kuvvet ve temas varlığının olması gerektiği tespit edildi.