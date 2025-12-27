Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

Kategoriler
Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak günü bu sene perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişinin gündeminde olan tatil durumu da netleşti.
2026 resmi günler takvimine göre 1 Ocak 2026 günü resmi tatil sayılıyor. Yeni yılın başlangıcı olduğu için 1 Ocak resmi tatil olurken perşembe günü okullarda eğitime de ara verilecek. Buna göre perşembe günü okullar tatil olacak.
1 Ocak günü resmi tatil olduğu için okullarda eğitime ara verilecek. Öğrenciler perşembe günü tatil yaparken, iş yerlerinde de tatil yapılacak. Öğrenciler 1 Ocak günü tatil yapacak.
1 Ocak Perşembe – Yılbaşı
19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife
20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün
21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün
22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün
23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife
27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün
28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün
29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün
30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün
30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı
28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife
29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı