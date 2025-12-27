Menü Kapat
Yaşam
Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

Yeni yıla girmemize kısa süre kala binlerce kişi perşembe günü okullar tatil mi araştırması başladı. Binlerce öğrenci ve velinin gündeminde olan tatil durumu için 2026 resmi günler takvimini sizler için derledik.

Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu
Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak günü bu sene perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişinin gündeminde olan tatil durumu da netleşti.

PERŞMEB GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

2026 resmi günler takvimine göre 1 Ocak 2026 günü resmi tatil sayılıyor. Yeni yılın başlangıcı olduğu için 1 Ocak resmi tatil olurken perşembe günü okullarda eğitime de ara verilecek. Buna göre perşembe günü okullar tatil olacak.

Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

1 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

1 Ocak günü resmi tatil olduğu için okullarda eğitime ara verilecek. Öğrenciler perşembe günü tatil yaparken, iş yerlerinde de tatil yapılacak. Öğrenciler 1 Ocak günü tatil yapacak.

2026 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak Perşembe – Yılbaşı

19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife

20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife

27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife

29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı

15 tatil ne zaman okullar hangi gün kapanacak? Yarıyıl tatili için geri sayım
