Perşembe günü okullar tatil mi? 1 Ocak okullarda tatil durumu

Yeni yılın başlangıcı olan 1 Ocak günü bu sene perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişinin gündeminde olan tatil durumu da netleşti.

PERŞMEB GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

2026 resmi günler takvimine göre 1 Ocak 2026 günü resmi tatil sayılıyor. Yeni yılın başlangıcı olduğu için 1 Ocak resmi tatil olurken perşembe günü okullarda eğitime de ara verilecek. Buna göre perşembe günü okullar tatil olacak.

1 Ocak günü resmi tatil olduğu için okullarda eğitime ara verilecek. Öğrenciler perşembe günü tatil yapacak.

2026 RESMİ GÜNLER TAKVİMİ

1 Ocak Perşembe – Yılbaşı

19 Mart Perşembe – Ramazan Bayramı Arife

20 Mart Cuma – Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart Pazar – Ramazan Bayramı 3. Gün

23 Nisan Perşembe – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Cuma – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Salı – Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Salı – Kurban Bayramı Arife

27 Mayıs Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Gün

28 Mayıs Perşembe – Kurban Bayramı 2. Gün

29 Mayıs Cuma – Kurban Bayramı 3. Gün

30 Mayıs Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Gün

30 Ağustos Pazar – Zafer Bayramı

28 Ekim Çarşamba (yarım gün) – Cumhuriyet Bayramı Arife

29 Ekim Perşembe – Cumhuriyet Bayramı