Düğün konvoyunda feci kaza! Takla atarak devrildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir düğün konvoyunda bulunan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 4 kişi ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi’ne kaldırıldı.