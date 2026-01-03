Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar

Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Kanser teşhisi konulan Kadriye Deniz’in hastaneye kaldırılma sürecinde yılbaşı paylaşımı yapan Özcan Deniz’e kardeşi Yurda Gürler tepki göstermişti. Özcan Deniz, kardeşi Yurda Gürler'in, kendisi ve eşi Samar Dadgar'a yönelik eleştirilerinin ardından yine çok sert konuştu.

Annesinin hastanede olduğu bir dönemde ağabeyi Özcan Deniz'in ziyafet sofrasında olmasına içerleyen Yurda Gürler, Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' adlı şiiri aracılığı ile ağabeyi Özcan Deniz'e ve eşi Samar Dadgar'a göndermede bulundu.

SAMAR DADGAR VE GÖRÜMCESİ SOSYAL MEDYADAN TARTIŞTI

Gürler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol...

Samar Dadgar, görümcesi Yurda Gürler'in paylaşımına karşılık verdi. Görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu söyleyen Dadgar; "Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN DENİZ'DEN EŞİNE DESTEK

Samar Dadgar ile Yurda Gürler arasında yaşanan bu polemiğe Özcan Deniz de dâhil oldu. Deniz, eşine destek vererek; "Seni karaladılar, küçük düşürmeye çalıştılar. Hakaret ettiler, olmadığın kişi olarak göstermeye çalıştılar. Kendilerine rezil edip, şahsiyetsizliklerini açığa çıkardılar. Seni neden bu kadar sevdiğimi insanlar gördü. Bunu 40 kişiye ekmek kapısı açarak, bir iş yaparak gösterdin" dedi.

''ANNEMİ APARAT OLARAK KULLANIYORLAR''

Özcan Deniz, sert tepkisini sürdürerek, devamında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl artığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Seninle gurur duyuyorum. Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama annemi şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu.