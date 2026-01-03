Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar

Özcan Deniz'in uzun süredir konuşmadığı annesi Kadriye Deniz'e kanser teşhisi konuldu. Annesi hastaneye kaldırılırken yılbaşı paylaşımı yapan Özcan Deniz'e kardeşi Yurda Gürler tepki gösterdi. Özcan Deniz'in eşi ise Samar Dadgar, Gürler'e tepki gösterdi. Özcan Deniz ise sert konuştu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.01.2026
saat ikonu 15:38
|
GÜNCELLEME:
03.01.2026
saat ikonu 15:41

Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Kanser teşhisi konulan Kadriye Deniz’in hastaneye kaldırılma sürecinde yılbaşı paylaşımı yapan Özcan Deniz’e kardeşi Yurda Gürler tepki göstermişti. Özcan Deniz, kardeşi Yurda Gürler'in, kendisi ve eşi Samar Dadgar'a yönelik eleştirilerinin ardından yine çok sert konuştu.

Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar
Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar

Annesinin hastanede olduğu bir dönemde ağabeyi Özcan Deniz'in ziyafet sofrasında olmasına içerleyen Yurda Gürler, Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' adlı şiiri aracılığı ile ağabeyi Özcan Deniz'e ve eşi Samar Dadgar'a göndermede bulundu.

SAMAR DADGAR VE GÖRÜMCESİ SOSYAL MEDYADAN TARTIŞTI

Gürler, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak. Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin; bu han-i püneva sizin, doyunca tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Tevfik Fikret ne güzel söylemiş... Seninle gurur duyuyorum canım ağabeyim. Annemin kanser savaşı verdiği devlet hastanesi odasıyla senin kurduğun o gösterişli masa arasında öyle uzak bir mesafe var ki... Maalesef kilometre ile değil, karakterle ölçülebiliyor. Var ol...

Samar Dadgar, görümcesi Yurda Gürler'in paylaşımına karşılık verdi. Görüntülerin yeni olmadığını ve sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu söyleyen Dadgar; "Bu videolar haftalar önce çekildi. 1.5 senedir çekimlerim devam ediyor. Bu benim iş programım. İran gündeminden dolayı erteliyorduk. Biz bayağı bir stok yaptık. Birinci sezon çekimini bitirdik. Bundan sonra her cuma yemek programımız ile sizlerle olacağız" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar

ÖZCAN DENİZ'DEN EŞİNE DESTEK

Samar Dadgar ile Yurda Gürler arasında yaşanan bu polemiğe Özcan Deniz de dâhil oldu. Deniz, eşine destek vererek; "Seni karaladılar, küçük düşürmeye çalıştılar. Hakaret ettiler, olmadığın kişi olarak göstermeye çalıştılar. Kendilerine rezil edip, şahsiyetsizliklerini açığa çıkardılar. Seni neden bu kadar sevdiğimi insanlar gördü. Bunu 40 kişiye ekmek kapısı açarak, bir iş yaparak gösterdin" dedi.

Özcan Deniz kardeşine dayanamadı çok sert konuştu: Şovlarına aparat yapıyorlar

''ANNEMİ APARAT OLARAK KULLANIYORLAR''

Özcan Deniz, sert tepkisini sürdürerek, devamında şu ifadeleri kullandı:

Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl artığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Seninle gurur duyuyorum. Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama annemi şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.