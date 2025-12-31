Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle mahkemelik oldu. Bir dönem menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Özcan Deniz, annesi Kadriye Deniz ile de küs olduğunu belirtmişti. Bir süredir kanser tedavisi gören Kadriye Deniz dün akşam hastaneye kaldırıldı.

ÖZCAN DENİZ'İN ANNESİ APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kadriye Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yurda Gürler, ambulansın fotoğrafını; "Dayan annem" notuyla paylaştı. Özcan Deniz'in hastaneye gidip gitmediği de merak edildi.

ÖZCAN DENİZ İLE KADRİYE DENİZ BİRBİRİNİ SİLDİ

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Daha sonra ise Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in Samar Dadgar ile evlenmesini istememesi