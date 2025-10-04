6 Ekim okullar tatil mi 2025? İstanbul'un Kurtuluşu kutlanacak

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle kutlanan özel güne kısa süre kalmasıyla beraber öğrenci ve velilerin gündemine "6 Ekim okullar tatil mi?" sorusu yerleşti.
İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim resmi tatil sayılmadığı için okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek. Resmi tatiller takviminde yer almadığı için 6 Ekim'de öğrenciler okullarda ders almaya devam edecek.
İstanbul'un Kurtuluş tarihi 6 Ekim olurken ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özel güne sayılı günler kala öğrencilerin gözü okulların tatil olma durumuna çevrildi. 6 Ekim günü okullarda eğitime devam edilecek.
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba