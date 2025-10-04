6 Ekim okullar tatil mi 2025? İstanbul'un Kurtuluşu kutlanacak

İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle kutlanan özel güne kısa süre kalmasıyla beraber öğrenci ve velilerin gündemine "6 Ekim okullar tatil mi?" sorusu yerleşti.

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2025?

İstanbul'un Kurtuluşu olan 6 Ekim resmi tatil sayılmadığı için okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye devam edilecek. Resmi tatiller takviminde yer almadığı için 6 Ekim'de öğrenciler okullarda ders almaya devam edecek.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'un Kurtuluş tarihi 6 Ekim olurken ülkemizde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özel güne sayılı günler kala öğrencilerin gözü okulların tatil olma durumuna çevrildi. 6 Ekim günü okullarda eğitime devam edilecek.

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba