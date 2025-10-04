Menü Kapat
SON DAKİKA!
Aktüel
 Sumru Tarhan

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide VAR hakemi kim merak edilirken isim belli oldu. GS BJK maçının VAR hakeminin yönettiği GS BJK maçları ve skorları.

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri
Haber Merkezi
04.10.2025
04.10.2025
Bu akşam 'de ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala 'ın yönettiği maçlar da gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Bu akşamki karşılaşmada hakemi olarak Ali Şansalan görev alacak. AVAR görevinde Mehmet Salih Mazlum yer alacak.

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

GS BJK VAR HAKEMİ KİM?

Süper Lig'de bugün oynanacak dev derbinin hakemi Yasin Kol olurken, VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Heyecanla beklenen derbi bu akşam RAMS Park'ta oynanacak.

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ GS BJK MAÇLARI

Şansalan'ın VAR koltuğunda olduğu GS maçlarının istatistikleri şöyle:

22.09.2025 – Galatasaray 3:1 Konyaspor

28.09.2024 – Galatasaray 3:3 Kasımpaşa

30.05.2023 – Ankaragücü 1:4 Galatasaray

23.08.2021 – Galatasaray 2:1 Hatayspor

17.01.2021 – Beşiktaş 2:0 Galatasaray

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

07.08.2019 – Akhisarspor 0:1 Galatasaray

11.05.2019 – Çaykur Rizespor 2:3 Galatasaray

14.04.2019 – Fenerbahçe 1:1 Galatasaray

22.01.2019 – Boluspor 0:1 Galatasaray

23.11.2018 – Galatasaray 1:1 Konyaspor

10.11.2018 – Kayserispor 0:3 Galatasaray

19.10.2018 – Galatasaray 1:1 Bursaspor

28.09.2018 – Galatasaray 1:0 Erzurumspor

Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

Beşiktaş'ın karşılaşmalarında istatistikler ise şöyle:

03.12.2023 – Ankaragücü 1:1 Beşiktaş

17.09.2023 – Trabzonspor 3:0 Beşiktaş

15.05.2021 – Göztepe 1:2 Beşiktaş

28.04.2021 – Çaykur Rizespor 2:3 Beşiktaş

20.04.2021 – Sivasspor 0:0 Beşiktaş

17.01.2021 – Beşiktaş 2:0 Galatasaray

10.01.2021 – Hatayspor 2:2 Beşiktaş

04.10.2020 – Beşiktaş 0:1 Gençlerbirliği

