Beşiktaş Galatasaray maçının VAR hakemi kim? Yönettiği GS BJK maçları istatistikleri

Bu akşam Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maça saatler kala Ali Şansalan'ın yönettiği maçlar da gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek. Bu akşamki karşılaşmada VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev alacak. AVAR görevinde Mehmet Salih Mazlum yer alacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak dev derbinin hakemi Yasin Kol olurken, VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Heyecanla beklenen derbi bu akşam RAMS Park'ta oynanacak.
Şansalan'ın VAR koltuğunda olduğu GS maçlarının istatistikleri şöyle:
22.09.2025 – Galatasaray 3:1 Konyaspor
28.09.2024 – Galatasaray 3:3 Kasımpaşa
30.05.2023 – Ankaragücü 1:4 Galatasaray
23.08.2021 – Galatasaray 2:1 Hatayspor
17.01.2021 – Beşiktaş 2:0 Galatasaray
07.08.2019 – Akhisarspor 0:1 Galatasaray
11.05.2019 – Çaykur Rizespor 2:3 Galatasaray
14.04.2019 – Fenerbahçe 1:1 Galatasaray
22.01.2019 – Boluspor 0:1 Galatasaray
23.11.2018 – Galatasaray 1:1 Konyaspor
10.11.2018 – Kayserispor 0:3 Galatasaray
19.10.2018 – Galatasaray 1:1 Bursaspor
28.09.2018 – Galatasaray 1:0 Erzurumspor
Beşiktaş'ın karşılaşmalarında istatistikler ise şöyle:
03.12.2023 – Ankaragücü 1:1 Beşiktaş
17.09.2023 – Trabzonspor 3:0 Beşiktaş
15.05.2021 – Göztepe 1:2 Beşiktaş
28.04.2021 – Çaykur Rizespor 2:3 Beşiktaş
20.04.2021 – Sivasspor 0:0 Beşiktaş
17.01.2021 – Beşiktaş 2:0 Galatasaray
10.01.2021 – Hatayspor 2:2 Beşiktaş
04.10.2020 – Beşiktaş 0:1 Gençlerbirliği