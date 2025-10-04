Menü Kapat
19°
 | Sumru Tarhan

Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş maçında forma giyme durumu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki BJK GS derbisine kısa süre kala Osimhen derbide oynayacak mı merak edildi. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbide Osimhen'in sakatlık durumu da araştırılıyor.

Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş maçında forma giyme durumu
'de şampiyonluk yarışına devam eden iki takım bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçta kimlerin eksik olduğu da belli oldu.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki BJK GS derbisinde , şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Daha önce sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu bu akşam derbide yer alabilecek. Kritik öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan 'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş maçında forma giyme durumu

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan derbide Galatasaray ekibi tam kadro maça çıkabilirken 'ta sakatlığı devam eden Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan 'ın derbide oynayıp maç öncesinde netleşecek.

