Osimhen derbide oynayacak mı? Galatasaray Beşiktaş maçında forma giyme durumu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden iki takım bu akşam RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maçta kimlerin eksik olduğu da belli oldu.

OSİMHEN DERBİDE OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki BJK GS derbisinde Osimhen, şans verilmesi durumunda forma giyebilecek. Daha önce sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı futbolcu bu akşam derbide yer alabilecek. Kritik derbi öncesinde sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, tüm futbolcularından yararlanabilecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam RAMS Park'ta oynanacak olan derbide Galatasaray ekibi tam kadro maça çıkabilirken Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Demir Ege Tıknaz, derbide forma giyemeyecek. Jonas Svensson ve Salih Uçan'ın yanı sıra Kocaelispor karşılaşmasında omzu çıkan Tammy Abraham'ın derbide oynayıp maç öncesinde netleşecek.