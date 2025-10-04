Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? BJK GS derbisinin yayın bilgileri

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bu akşamın maç programına göre Galatasaray ile Beşiktaş mücadele edecek. Nefes kesen derbiye saatler kaldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak olan müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de 4 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. Taraftarlar beIN Sports 1 ekranlarından derbiyi takip edebilecek. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, derbiye sarı kart sınırında çıkacak.
Galatasaray'ın tam kadro çıkacağı Beşiktaş derbisi bu akşam oynanacak. Günün programına göre maç 20.00'de başlarken beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.