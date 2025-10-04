Menü Kapat
5G teknolojisi ilk kez AKM’de sanatla buluşuyor! Türk Telekom’dan sanatin kalbi AKM’de 5G deneyimi

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) öncü uygulamalar, sanatseverlere yenilikçi deneyimler yaşatıyor.

’un teknolojiyi ile buluşturduğu AKM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla teknolojisi deneyimlendi. Türk Telekom Opera Salonu’nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle sunulan VR ile 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak takip eden Ersoy ve Önal, 5G hız testini geçekleştirdi. Hız testinin ardından Bakan Ersoy, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ‘Beden Perküsyonu Atölyesi’ çalışmalarına katılan Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’ndaki az gören çocuklara 5G ile uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanarak, atölye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin yalnızca bir kültür ve sanat mekânı değil, aynı zamanda çağın teknolojileriyle harmanlanarak geleceğe açılan bir vizyon merkezi olduğunu belirterek: “Teknolojinin sanatla buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G’nin sunduğu imkanları deneyimlemekten büyük memnuniyet duydum. 5G altyapısı sayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Kültür-sanatın dijital dönüşümüne katkı sağlayan bu vizyoner adımlar için Türk Telekom’a teşekkür ediyorum” dedi.

5G teknolojisi ilk kez AKM’de sanatla buluşuyor! Türk Telekom’dan sanatin kalbi AKM’de 5G deneyimi

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “İletişimin her çağında daima yeniliklere öncülük ettik. Bugün de Türkiye’yi 5G ve ötesine taşıyan güçlü fiber altyapımız ve yenilikçi teknolojilerimizle, ülkemizin dijital geleceğine yön vermeye kararlıyız. Hayata geçirdiğimiz öncü projelerle sağlık, tarım,sanayi ve kültürsanat gibi farklı alanlarda 5G'nin dönüştürücü gücünü şimdiden gösteriyor, dijital ekosistemi zenginleştiriyoruz. Ülkemizin 81 iline yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’nin farklı alanlarına bu teknolojileri yansıtırken, kültür sanatın kalbi Türk Telekom Opera Salonu’nda yenilikçi 5G VR uygulamamızı Türk Telekom Lounge alanında sanatseverlere sunuyoruz. Tüm bu uygulamaların yanında yaptığımız 5G hız testi ile iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağının da öncüsü olduğumuzu bir kez daha gösterdik” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, sağlıktan tarıma, sanayiden spora ve kültür-sanata kadar yaşamın her alanında yenilikçi çözümler geliştirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un sunduğu teknolojiyle Türkiye’nin 5G altyapısına sahip tek kültür ve sanat merkezi olan Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) hayata geçirilen öncü 5G tabanlı uygulamalar, ziyaretçilere eşsiz ve geleceğin teknolojileriyle şekillenen deneyimler sunuyor. Türk Telekom’un teknolojiyi kültür sanat ile buluşturduğu AKM’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımıyla 5G’nin sunduğu yeni nesil imkanlar deneyimlendi. Bakan Ersoy ve Önal, Türk Telekom Opera Salonu’nu, Türk Telekom Lounge alanından 5G teknolojisiyle desteklenen VR uygulaması üzerinden 4K çözünürlük ve 360 derece görüş açısıyla gerçek zamanlı olarak izledi. Deneyimin ardından, 5G hız testinin başarıyla tamamlanmasıyla, Türk Telekom’un 5G’deki öncü rolü bir kez daha ortaya konuldu. 5G’nin sanatla buluştuğu bu özel deneyimin sonunda Bakan Ersoy, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde ‘Beden Perküsyonu Atölyesi’ çalışmalarına katılan Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’ndaki az gören çocuklara 5G üzerinden uzaktan kontrol edilen robot aracılığıyla bağlanarak çalışmalar hakkında, geleceğin teknolojilerinin sunduğu imkanları çocuklarla buluşturdu.

“5G ALTYAPISI SAYESİNDE SANATIN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNİ ARTIRIYOR”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi’nin yalnızca bir kültür ve sanat mekânı değil, aynı zamanda çağın teknolojileriyle harmanlanarak geleceğe açılan bir vizyon merkezi olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, 5G teknolojisinin sanatla buluşarak kültürel deneyimlere yeni boyutlar kattığını ifade etti. Opera Salonu’ndaki performansın 5G destekli VR teknolojisiyle anlık ve yüksek çözünürlükte takip edilmesini örnek gösteren Ersoy, aynı zamanda az gören çocukların atölye çalışmalarına 5G üzerinden uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanmanın teknolojinin sosyal sorumlulukla birleştiğinde ortaya koyduğu imkânlara dikkat çekti. Kültür ve sanatın herkes için erişilebilir kılınmasının ve yeni nesillere en yenilikçi yollarla ulaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Ersoy, Türk Telekom’un bu vizyoner iş birliklerinin Türkiye’nin dijital dönüşümünü hızlandırırken kültür ve sanat hayatına da yeni ufuklar açtığını söyledi. Ersoy, “Teknolojinin sanatla buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi’nde 5G’nin sunduğu imkanları deneyimlemekten büyük memnuniyet duydum. 5G altyapısısayesinde sanatın erişilebilirliğini artırıyor, çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğin teknolojileriyle buluşturuyoruz. Kültür-sanatın dijital dönüşümüne katkı sağlayan bu vizyoner adımlar için Türk Telekom’a teşekkür ediyorum” dedi.

5G VR İLE YENİ BİR DENEYİM

AKM’nin üst katında yer alan Türk Telekom Lounge alanında kurulan 5G destekli VR deneyim alanı sayesinde, Türk Telekom Opera Salonu’ndaki gösterilerin ilk perdesini kaçıran sanatseverler, salona giriş yapamasalar dahi performansa sanal gerçeklik teknolojisiyle eşlik edebiliyor. VR gözlükleriyle 4K çözünürlükte ve 360 derece görüş açısıyla aktarılan yayın, 5G teknolojisi ile izleyicilere adeta salonda bulunuyormuş hissi veriyor. İlk perdeyi VR aracılığıyla takip eden katılımcılar, ikinci perde için salona geçerek gösteriyi kaldıkları yerden devam ettirebiliyor. Türk Telekom’un hayata geçirdiği bu yenilik, kültür-sanat deneyimini teknolojiyle bütünleştirerek sanatseverlere kesintisiz erişim imkânı sağlıyor. Sanatseverler, Türk Telekom’un AKM’de 5G teknolojisiyle hayata geçirdiği yenilikçi uygulamayı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda yer alan tüm etkinliklerde deneyimleyebiliyor.

