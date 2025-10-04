Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüşmesinin detaylarını açıkladı: 'Hamas barışa hazır'

İstanbul Sultanbeyli Kent Meydanı'nda Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne gerçekleştirildi.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir kez daha Gazze'de yaşanan insani felakete parmak basan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

"GAZZE'DE SOYKIRIMIN DURMASI İÇİN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

Sözlerimin başında hepimizin yakından takip ettiği hususa değinmek istiyorum. Gazze'de soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz.

Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen hafta New York ve Washington'da temaslarda bulunduk. Mazlumların sesi olduk.

"TRUMP İLE GÖRÜŞMEMİZİN GÜNDEMİ GAZZE'YDİ"

ABD Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a Dışişler Bakanımı Suudi Arabistan'a ve BAE'ye gönderdim.

Dün akşam Trump'la telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Trump'ın teklifini kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı barış için fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını hemen sonlandırmalı.

"GAZZE İÇİN TÜRKİYE OLARAK NE GEREKİYORSA YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir. Bütün taraflar sorumlulukla hareket ederse akan kanı durdurmak mümkündür. Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için Türkiye olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Sadece Türkiye'den gidenler değil başka ülkelerden de Sumud yolcuları gelen kafilenin içinde. 1 saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar.

Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum.

'DEPREM, ÜLKEMİZİN EN SANCILI GERÇEĞİ'

Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük.

Marmara'daki 5 büyüklüğündeki deprem elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı.

Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik.

"81 İLİMİZDE 500 BİN KONUT İNŞA ETMEK İÇİN DÜĞMEYE BASIYORUZ"

Önce can, önce huzur...

TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki fahiş kiraları denetlemek için TOKİ eliyle ilk kez kiralık konut kampanyasını başlattık. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

"BU SKANDALLARI İHBAR EDEN YİNE CHP'LİLER DEĞİL Mİ"

CHP'li belediyeler açılan soruşturmaların başka CHP'liler tarafından yapılan ihbarlar olduğunu söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi ortaya dökülünce CHP’nin başındaki zat siyasi operasyon diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor.

İyi de bu skandallarını ihbar eden yine CHP’liler değil mi. Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden.

Şimdi gelmiş yargı ve emniyet de gereğini yerine getirmiş. Ne yapsalardı? Sizin gibi göz mü yumsalardı.

"KENDİ CÜRÜMLERİ İÇİN BAŞKALARINI DA HİÇ SUÇLAMASIN"

Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beyefendi hiç alınmasın, gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın, kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler" ifadelerini kullandı.

"BUNUN HESABI SORULMASIN MI?"

Harcanan paraların bir karşılığı olmadığı söyleyen Erdoğan şöyle konuştu: "Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?"