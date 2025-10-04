Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump'tan Türkiye'ye Gazze teşekkürü! 'Eşi benzeri görülmemiş bir gün' diyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren Türkiye ve diğer ülkelere teşekkür etti. Trump mesajında, "Bugün çok özel bir gün, eşi benzeri görülmemiş bir gün." dedi.

ABD Başkanı 'ın 'de için sunduğu 20 maddelik planına yeşil ışık yaktı. Gazze'de barış umutlarını yeşerten gelişmenin ardından Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.

Hamas'ın cevabına ilişkin açıklama yapan Trump, "Bugün çok özel bir gün, hatta eşi benzeri görülmemiş bir gün" ifadelerini kullandı. Trump, sürece destek veren Türkiye ve diğer ülkelere de teşekkür etti.

İSRAİL'E ÇAĞRI: BOMBALAMAYI DURDURUN

Donald Trump, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı. Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve 'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın cevabını da değerlendirdi.

Donald Trump'tan Türkiye'ye Gazze teşekkürü! 'Eşi benzeri görülmemiş bir gün' diyerek duyurdu

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, mesajında, "Bu süreci buraya getirmemde bana yardımcı olan ülkelere teşekkür etmek istiyorum. Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve diğerleri. Bugün büyük bir gün, her şeyin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Son sözlerin somut şekilde ortaya konması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Türkiye'ye Gazze teşekkürü! 'Eşi benzeri görülmemiş bir gün' diyerek duyurdu

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜN"

Esirlerin bir an önce serbest bırakılmalarını ve evlerine dönmelerini beklediğini aktaran Trump, "Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum. Bugün çok özel bir gün, birçok açıdan belki de eşi benzeri görülmemiş bir gün. Bize destek olan o büyük ülkelere de teşekkür ediyorum. Herkes bu savaşın bitmesini ve 'da barışın tesis edilmesini istiyordu. Bunu başarmaya çok yakınız." dedi.

