Gazze'de barış masası! Hamas teklifi kabul etti, Türkiye'den kritik açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına verdiği cevap hakkında yazılı açıklama yaptı.

"KALICI BARIŞA İMKAN SAĞLAYACAK"

Bakanlığın açıklamasında, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL GAZZE'YE SALDIRMAYI DURDURMALI"

Söz konusu açıklamada, "İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır."

"SOYKIRIM SON BULMALI"

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için vakit kaybetmeden tüm adımların atılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır." dedi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/rterdogan/status/1974252580684640610