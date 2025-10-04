Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gazze'de barış masası! Hamas teklifi kabul etti, Türkiye'den kritik açıklama geldi

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'de ateşkes planına Hamas'tan olumlu cevap geldi. Kalıcı barış için müzakereye hazır olduklarını ileten Hamas, esirleri serbest bırakmayı da kabul etti. Hamas'ın söz konusu cevabına ilişkin Türkiye'den açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ateşkes müzakerelerini destekleyeceğini bildirdi. Bundan sonra sıradaki adımı İsrail'in atması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "İsrail tüm saldırılarını derhâl durdurmalı ve ateşkes planına uymalı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 02:32
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 08:47

Dışişleri Bakanlığı, 'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'de planına verdiği cevap hakkında yazılı açıklama yaptı.

"KALICI BARIŞA İMKAN SAĞLAYACAK"

Bakanlığın açıklamasında, "ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'de barış masası! Hamas teklifi kabul etti, Türkiye'den kritik açıklama geldi

"İSRAİL GAZZE'YE SALDIRMAYI DURDURMALI"

Söz konusu açıklamada, ", Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'tan Türkiye'ye teşekkür! 'Eşi benzeri görülmemiş bir gün' diyerek duyurdu

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas'ın Gazze'de ateşkes planını kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır. Şimdi yapılması gereken, İsrail’in tüm saldırılarını derhâl durdurması ve ateşkes planına uymasıdır."

Gazze'de barış masası! Hamas teklifi kabul etti, Türkiye'den kritik açıklama geldi

"SOYKIRIM SON BULMALI"

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması için vakit kaybetmeden tüm adımların atılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır." dedi.

Erdoğan mesajında, "Türkiye olarak görüşmelerin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkânlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://x.com/rterdogan/status/1974252580684640610

ETİKETLER
#Türkiye
#gazze
#İsrail
#hamas
#filistin
#ateşkes
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.