Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole Rivas, ani bir şekilde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç sosyal medya fenomeninin cansız bedeni evinde bulunurken, yetkililer ölüm nedenini açıkladı. Rivas'ın ölüm haberi hayranlarını hüzne boğdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu
KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 14:21

fenomeni Jennifer Nicole Rivas’ın ailesi genç kızın nöbetine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade etti. Genç influencer’ın bir süredir bu rahatsızlık nedeniyle ilaç kullandığı belirtildi.

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

SUNUCULUK DA YAPIYORDU

Jennifer Nicole Rivas, sosyal medyada “Jenifer Rivas” adıyla tanınıyordu ve TikTok'ta yaklaşık 113 bin takipçiye sahipti.

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Aynı zamanda Honduras'ta yayın yapan CHTV kanalında program sunuculuğu yapıyordu. Rivas, ölümünden önce Honduras Ulusal Özerk Üniversitesi'nde (UNAH) gazetecilik eğitimi alıyordu.

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

HAYRANLARINI HÜZNE BOĞDU

Rivas’ın son Instagram paylaşımını da günü olan Çarşamba günü yaptığı ve bu gönderide bir pickleball kortunda çekilmiş pozlarına yer verdiği görüldü.

Ünlü TikTok fenomeni Jennifer Nicole'un şoke eden ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Henüz 21 yaşında hayatını kaybeden genç fenomenin ölümü, hayranlarını ve camiasını hüzne boğdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Neslim Güngen ilk kez hakim karşısına çıktı: Ben sosyal medya fenomeni değilim
Canlı yayında izleyenlere hava atmak istedi! Su tankına giren fenomen bir daha çıkamadı
ETİKETLER
#sosyal medya
#tiktok
#ölüm
#epilepsi
#Jennifer Nicole Rivas
#Influencer
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.