Fenerbahçe'de köklü değişim! Tedesco döneminde Jose Mourinho'nun istatistikleri alt üst oldu

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco’nun gelmesiyle Jose Mourinho döneminden çok farklı bir sistem oynanıyor. Tedesco daha çok topu ayakta tutmaya dayalı modern bir sistem uygulamaya çalışıyor. Takvim'de yer alan habere göre İtalyan teknik adamın kısa sürede oluşturduğu bu yapı, istatistiklere de yansıdı.

PAS VE TOP HAKİMİYETİYLE GELEN DEĞİŞİM

Tedesco yönetimindekiFenerbahçe, son haftalarda topa sahip olma oranları ve pas isabet sayılarıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor karşısında yüzde72 topla oynamave603 passayısına ulaşan sarı-lacivertliler, Alanyaspor deplasmanında da yüzde62 topla oynamave558 pasile istikrarlı bir performans sergiledi.

Kasımpaşa, Antalyaspor, Dinamo Zagreb ve Nice karşılaşmalarında da topla oynama oranı yüzde58 ile 67arasında değişirken, pas sayıları her maçta500'ün üzerindeseyretti. Bu rakamlar, Tedesco'nun oyunun merkezine topu koyduğunu gösteriyor.

MOURINHO DÖNEMİNDEN KESKİN FARK

Jose Mourinhodöneminde ise tablo oldukça farklıydı. Portekizli çalıştırıcının takımı, Kocaelispor karşısında yüzde57 topla oynamaoranına ulaşırken, Benfica ve Feyenoord maçlarında bu oran yüzde46-53bandında kaldı.

Mourinho'nun savunma güvenliğini önceleyen ve kontra atak fırsatlarını kollayan anlayışı, takımın hücum üretkenliğini sınırlamıştı. Tedesco'nun pas trafiğini hızlandıran, oyunu genişleten ve topa hükmeden sistemiyle birlikte takımda moralin ve özgüvenin yükseldiği ifade ediliyor.

4 MAÇTA 8 PUANLIK BAŞLANGIÇ

Tedesco yönetimindekiFenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta8 puantopladı. Sarı-lacivertliler yalnızca Kasımpaşa ve Alanyaspor karşılaşmalarında puan kaybı yaşadı. Takımın pas temposunun ve top kontrolünün oturmasıyla, oyun disiplininin her geçen hafta güçlendiği gözlemleniyor.