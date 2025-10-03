Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’ın takıma dokunuşları devam ediyor. Halihazırdaki Fenerbahçe enerjisini değiştirmek isteyen Sadettin Saran, ‘güven’ ve ‘disiplin’ temelli bir yapı için Milan Skriniar hamlesini yaptı.

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN MILAN SKRINIAR KRİTİĞİ

Fenerbahçe’nin mücadele gücünü ve disiplin kavramına yaklaşımını değiştirmek isteyen Sadettin Saran, Milan Skriniar ile özel bir görüşme gerçekleştirdi! Süreçten hareketle Milan Skriniar’ın yetkilerini artıran Sadettin Saran, Fenerbahçe kadrosunun dönüşmesi gereken yapıyı anlattı ve yıldız stoperden dengeyi sağlamasını istedi.

FENERBAHÇE’DE ‘GÜVEN’ TEMELİ ATILIYOR!

Fenerbahçe adına disiplinli bir yaklaşımı Milan Skriniar ile ön plana çıkaran başkan Sadettin Saran, diğer taraftaysa ‘güven’ veren konuşmalar yapıyor! İlk olarak Domenico Tedesco ile görüşen ve net şekilde bu takımın hocası olduğunu anlatan Sadettin Saran, ayrıca Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlarla da konuştu ve camia adına olumlu dokunuşlar gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO ZAFERLERİ BAŞLADI

Krizin eşiğindeki Fenerbahçe’de kritik planlamalar yapan Domenico Tedesco, Avrupa Ligi’ndeki Nice galibiyetiyle birlikte 2 maçlık seri yakalamış ve sürece dair pozitif yorumlarda bulunmuştu.