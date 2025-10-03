Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik bir karar geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Milan Skriniar’ın devreye girmesini istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 18:18

’de ’ın takıma dokunuşları devam ediyor. Halihazırdaki Fenerbahçe enerjisini değiştirmek isteyen Sadettin Saran, ‘güven’ ve ‘’ temelli bir yapı için hamlesini yaptı.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

FENERBAHÇE’DE SADETTİN SARAN’DAN MILAN SKRINIAR KRİTİĞİ

Fenerbahçe’nin mücadele gücünü ve disiplin kavramına yaklaşımını değiştirmek isteyen Sadettin Saran, Milan Skriniar ile özel bir görüşme gerçekleştirdi! Süreçten hareketle Milan Skriniar’ın yetkilerini artıran Sadettin Saran, Fenerbahçe kadrosunun dönüşmesi gereken yapıyı anlattı ve yıldız stoperden dengeyi sağlamasını istedi.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

FENERBAHÇE’DE ‘GÜVEN’ TEMELİ ATILIYOR!

Fenerbahçe adına disiplinli bir yaklaşımı Milan Skriniar ile ön plana çıkaran başkan Sadettin Saran, diğer taraftaysa ‘güven’ veren konuşmalar yapıyor! İlk olarak Domenico Tedesco ile görüşen ve net şekilde bu takımın hocası olduğunu anlatan Sadettin Saran, ayrıca Kerem Aktürkoğlu gibi yıldızlarla da konuştu ve camia adına olumlu dokunuşlar gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

FENERBAHÇE’DE DOMENICO TEDESCO ZAFERLERİ BAŞLADI

Krizin eşiğindeki Fenerbahçe’de kritik planlamalar yapan Domenico Tedesco, Avrupa Ligi’ndeki Nice galibiyetiyle birlikte 2 maçlık seri yakalamış ve sürece dair pozitif yorumlarda bulunmuştu.

Fenerbahçe’de Sadettin Saran’dan kritik karar: Takımdaki yetkiler değişti!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN 2-1'LİK NICE ZAFERİNDE GOLLERİ KİM ATTI?
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk gollerini Nice karşısında atmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''
ETİKETLER
#disiplin
#karar
#sadettin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Milan Skriniar
#Güvenli Ev
#Domenico Tedesco
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.