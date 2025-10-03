Menü Kapat
22°
 Murat Makas

Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''

Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler değişimiyle İspanya basınına damga vurdu. İspanyol basını 20 yaşındaki yıldızın Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte yükselen performansına dikkat çekerek övgü yağdırdı.

Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''
’in genç yıldızı dünya futbolunda gözde haline geldi. Birçok dev kulübün listesinde olan milli futbolcumuzun değişimi dikkat çekiyor. Son olarak İspanyol basını Arda Güler’in oyun içindeki rolünden bahsetti. 20 yaşındaki yıldızın Ancelotti döneminde yeterli süreleri bulamaması sonrası 'nun gelmesiyle birlikte başlayan yükselişi gündem oldu.

Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ YAĞDI

Marca gazetesinde yer alan haberde Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos'un yıllar önce Arda Güler hakkında "O, 'Bunu nasıl yapıyorsun?' diye soran yeteneklerden biri. İpuçları ve tavsiyeler istiyor; zaten çok iyi olduklarını ve tavsiyeye hiç ihtiyaç duymadıklarını düşünen birçok 18 yaşında oyuncu var . Ama onda öğrenme zihniyeti var." demeci yer alırken Güler'in mütevazı bir tavır ve bilgiye aç bir tutum sergilediğini, bu tavır sayesinde tabir-i caizse beyaz çölde yalınayak yürüdükten sonra bu tavrının Xabi Alonso'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyum sağlamasını sağladığı vurgulandı.

Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''

YILDIZ OYUNCUNUN GELİŞİMİ

Haberin devamında Kroos'un eski takım arkadaşı Arda'nın önündeki uzun yola atıfta bulunarak söylediği "Yaşına göre inanılmaz yetenekli olduğunu söylemelisiniz. Çok, çok iyi bir sol ayağı var. Ve bunu sık sık sergileyecek. Sol ayağıyla harika bir şutu var, özellikle dar alanlarda teknik olarak çok iyi. Bence oldukça iyi ve zeki bir transfer, özellikle de gelecek için." sözlerine yer verilirken Xabi Alonso sayesinde milli yıldız için nihayet bir gelecek doğduğu vurgulandı.

Arda Güler değişimi! ''Bunu nasıl yapıyorsun?''

Haberde son olarak Xabi Alonso'nun Real Madrid'in tesisleri Valdebebas'a geldiğinde yönlendirme olmadan yeteneğin gürültüde kaybolabileceğini anlattığı hatırlatılırken Arda Güler'in sistemde kendini kanıtlaması için gerekli araçları sağlamaya karar verdiği yazıldı. Arda'nın 'Yaratıcı bir hücum orta saha oyuncusundan, oyunu neredeyse eşit şekilde dağıtan ve yöneten sorumlu bir orta saha oyuncusuna; özgür bir sanatçıdan, savunma yükümlülükleri olan bir oyun mimarına.' dönüşümü vurgulandı.

