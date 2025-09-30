Arda Güler asist yaptı: Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde farklı kazandı!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kairat maçını 5-0 ile geçti. Kral'ın Takımı, bu zaferle birlikte puanını 6'ya yükseltti.

REAL MADRID'DE KYLIAN MBAPPE BAŞROLDE!

Real Madrid'in 5-0 kazandığı mücadelede goller; Kylian Mbappe (25-P, 52, 73), Camavinga (83) ve Diaz'dan (90+3) geldi! İlave olarak ise milli yıldızımız Arda Güler, Mbappe'nin son golünün pasını verdi. En nihayetinde ise Real Madrid; bu maçı da kazanarak, Şampiyonlar Ligi serüvenine 2'de 2 ile başlamış oldu.

ARDA GÜLER VE KYLIAN MBAPPE DETAYI

80 dakika oyunda kalan Arda Güler, bu sezon resmi maçlardaki 4 asistini de Kylian Mbappe'ye yaptı.