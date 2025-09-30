Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Burak Ayaydın

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Kenan Yıldız transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Kenan Yıldız'ı uzun zamandır takip eden Arsenal, Juventus ile resmen masaya oturdu.

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
Burak Ayaydın
30.09.2025
30.09.2025
transferi için 'den sürpriz bir hamle geldi. 'un 10 numarası Kenan Yıldız'ın potansiyeline inanan Premier Lig devi, milli futbolcu için resmen pazarlıklara başladı. Esasen ise kritik görüşmelerde, tarihi adına bonservis rekorunun kırılabileceği iddia edildi.

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

KENAN YILDIZ TRANSFERİ İÇİN REKOR BONSERVİS!

Kenan Yıldız için hem İtalya hem de İngiltere basını aynı anda kritik gelişmeyi duyurdu. Haberlerin içeriğine göre Arsenal, Kenan Yıldız transferi için Juventus ile görüşmelere başladı ve genç yeteneğin bonservisinin ne kadara mâl olabileceğini sordu! Gelişmelerden hareketle Arsenal'e cevap vermeye hazırlanan Juventus yönetiminin, an itibarıyla Kenan Yıldız için 100 milyon Euro civarlarında bir bonservis isteyeceği belirtildi.

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

KENAN YILDIZ TRANSFERİ VE BONSERVİS REKORU

Arsenal'in Kenan Yıldız için 100 milyon Euro civarlarında bir bonservis ödemesi durumunda; 20 yaşındaki hücumcu, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmiş olacak.

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

KENAN YILDIZ TRANSFERİNDE MIKEL ARTETA KRİTİĞİ

Kenan Yıldız'ın gelişimini yakından takip eden Mikel Arteta; Arsenal'in bu sürpriz transferi gerçekleştirmesiyle birlikte, Avrupa futboluna yön veren takımlardan biri olacaklarını düşünüyor. Son olarak ise Kenan Yıldız; yeni takvim yılına güçlü bir giriş yapmış ve 10 maçta, 5 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Kenan Yıldız'a rekor bonservis: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

ARSENAL'İN İLK TEKLİFİ NE KADARDI?
Topçular, Kenan Yıldız transferi için 60 milyon Euro ayırmış ama Juventus yönetiminden veto yemişti.
