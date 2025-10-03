Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trabzonspor, 8. haftanın açılış maçında Kayserispor’u ağırlıyor. Hakem Ali Şansalan’ın düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

VAR’DA ALPER ÇETİN

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Alper Çetin olurken, AVAR’da ise Anıl Usta ve Efe Tanrıverdi görev alacak.

https://x.com/PaparaPark/status/1974082020704985501

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1973855527810818384

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

https://x.com/KayserisporFK/status/1974041804333838711

TRABZONSPOR’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Karagümrük deplasmanında 4-3 kazanan kadroda, teknik direktör Fatih Tekke’nin tek değişiklik yapması bekleniyor! Esasen ise sakatlığı geçen Mustafa Eskihellaç’ın, sol bekte Arif’ten formayı alacağı düşünülüyor.

KAYSERİSPOR’DA KRİZ KAPIDA!

Markus Gisdol yönetimindeki Kayserispor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı! İlave olarak da 7 haftada 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Anadolu temsilcisi, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

57. DÜELLO

Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 57. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 56 maçın 33’ünü Fırtına kazanırken, 14 mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR’DA ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ligde kayıpsız ilerlemek isterken, Fırtına’nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oulai de kulüp dergisine konuşmuş ve “Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey şampiyonluk. Trabzonspor inanılmaz kutlamalar yaptı, onları izledim. Ben de burada şampiyonluk yaşamak istiyorum.” demişti.