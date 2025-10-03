Menü Kapat
Editor
 Burak Ayaydın

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Kayserispor karşılaşıyor. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
03.10.2025
03.10.2025
, 8. haftanın açılış maçında ’u ağırlıyor. Hakem Ali Şansalan’ın düdük çalacağı mücadele, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

VAR’DA ALPER ÇETİN

Trabzonspor - Kayserispor maçının VAR hakemi Alper Çetin olurken, AVAR’da ise Anıl Usta ve Efe Tanrıverdi görev alacak.

https://x.com/PaparaPark/status/1974082020704985501

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

https://x.com/Trabzonspor/status/1973855527810818384

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

https://x.com/KayserisporFK/status/1974041804333838711

TRABZONSPOR’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Karagümrük deplasmanında 4-3 kazanan kadroda, teknik direktör Fatih Tekke’nin tek değişiklik yapması bekleniyor! Esasen ise sakatlığı geçen Mustafa Eskihellaç’ın, sol bekte Arif’ten formayı alacağı düşünülüyor.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

KAYSERİSPOR’DA KRİZ KAPIDA!

Markus Gisdol yönetimindeki Kayserispor, ligde henüz galibiyetle tanışamadı! İlave olarak da 7 haftada 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Anadolu temsilcisi, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

57. DÜELLO

Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 57. kez karşı karşıya gelecek. Daha önceki 56 maçın 33’ünü Fırtına kazanırken, 14 mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR’DA ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ligde kayıpsız ilerlemek isterken, Fırtına’nın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Oulai de kulüp dergisine konuşmuş ve “Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey şampiyonluk. Trabzonspor inanılmaz kutlamalar yaptı, onları izledim. Ben de burada şampiyonluk yaşamak istiyorum.” demişti.

Trabzonspor - Kayserispor | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

TRABZONSPOR'UN BİR ÖNCEKİ MAÇI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Karadeniz devi, Karagümrük deplasmanında 4-3 galip gelmişti.
