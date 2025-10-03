Berke Özer penaltılara geçit vermedi: 3'ünü de kurtarıp tarih yazdı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta mücadelesinde Roma sahasında Lille'i ağırladı.

BERKE ÖZER'DEN TARİHE GEÇEN PERFORMANS

Konuk ekip 6. dakikada Hakon Haraldsson'un kaydettiği golle mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Ancak maça damga vuran isim Lille kalecisi Berke Özer oldu.

Berke Özer, maçın son dakikalarındaki penaltı kurtarışlarıyla yıldızlaştı. Milli file bekçisi, Roma oyuncularına geçit vermedi.

AYNI PENALTIYI 3 KEZ KURTARDI

82. dakikada Zeki Çelik'in kazandırdığı penaltıda Artem Dovbyk topun başına geçti. Ancak Berke Özer penaltıda geçit vermezken, hakem 2. kez atışın tekrarlanmasını istedi.

Berke Özer bu atışı da kurtarmayı başarırken, maçın Belçikalı hakemi Erik Lambrechts, bir kez daha atışın tekrarlanacağını işaret etti. Ancak Berke Özer 3. kez penaltıyı kurtarmayı başardı ve geceye damga vurdu.

Bu sonuçla Lille 6 puana yükselirken, Roma 3 puanda kaldı.

KURTARIŞLARIN SIRRINI AÇIKLADI

Maçın ardından açıklama yapan Berke Özer, “Maçtan önce sevgilime gol yemeyeceğime dair söz verdim. Böyle olacağını düşünmemiştim. Dördüncü bir penaltı olsaydı, onu da tutardım.” diye konuştu.

HOCASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio ise şunları söyledi:

"Berke Özer, 3 penaltı birden kurtardı. Ben hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim. Çok zor anlardı. Chevalier gibi en iyi Fransız kalecilerden birinin arkasından geldi. Bu kolay bir şey değil. Genç ve pek bilinmeyen bir kaleci olarak geldi. Ülke değiştirdi, dil değiştirdi, antrenman alışkanlıklarını değerlendirdi. Bunları zor şeylerdir.

Lorient maçında penaltı kurtarmıştı Berke. Penaltı kurtarmak onun için bir hobi. Ancak, Avrupa'da böyle bir şey yapması sıra dışı."