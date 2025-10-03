Avrupa'da zafer haftası: Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında avantaj yakaladı

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoğun bir hafta geride kaldı.

Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kazanarak toplam 1.20 puan katkı sağladı.

EN YAKIN RAKİPLE FARK AÇILDI

Dört takımla Avrupa kupalarına devam eden Çekya’nın takımları ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açmayı başardı.

Aynı zamanda bu sezon 4 puan katkısına ulaşan Türkiye ile Çekya'nın sezon başından bu yana puan katkısı eşitlenmiş oldu.

Aradaki toplam fark ise 3.3 puana yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM