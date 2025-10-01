Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Avrupa basını ise İstanbul'da müthiş atmosferin olduğunu ve Liverpool'un resmen basketbol oynadığını ifade etti. İşte Avrupa basınından Galatasaray-Liverpool maçı değerlendirmesi...

01.10.2025
01.10.2025
saat ikonu 11:39

2. hafta karşılaşmasında evinde taraftarının yoğun desteğiyle 'u 1-0 mağlup etti. Futbolun önde gelen isimleri Liverpool'u favori görse de İstanbul’da kulakları sağır eden atmosfer dikkatleri üzerine çekti.

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

İSTANBUL'DA KULAKLARI SAĞIR EDEN GECE

Sarı-kırmızılı takımın bu tarihi zaferine Avrupa basını da geniş yer verdi. Mücadeleyle ilgili Avrupa'nın önde gelen basın kuruluşlarının haberleri şöyle:

The Guardian: ", Liverpool için cehennem gibi bir gecede Galatasaray'ı zafere taşıdı"

L'Equipe: "Galatasaray, Liverpool'u İstanbul'da devirdi"

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

Independent: "Arne Slot'un kumarı, Liverpool'un Galatasaray'a karşı aldığı yenilgide ters tepti"

Daily Mail: "Victor Osimhen'in penaltısı, cehennem kaosu ortasında sakinliği bulamayan Kırmızılıları üzdü ve Arne Slot için sorunlar arttı"

Times: "Crystal Palace'a deplasmanda tökezleyen Arne Slot'un takımı, Galatasaray'ın sağır edici stadında çok fazla hata yaparak ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenilgiye uğradı"

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

The Sun: "En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, burası Liverpool'un kendi tasarladığı bir 'İstanbul Cehennemi'ydi"

Mirror: "Türk devi, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 gibi şok bir skorla yendi. Galatasaray, Kırmızılıların yaralarına tuz basmakta hiç vakit kaybetmedi"

Sky Sports: "Galatasaray'a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi"

BBC: "Liverpool, İstanbul'da kulakları sağır eden bir gecede Galatasaray'a yenildi"

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

"LİVERPOOL ŞU AN FUTBOL DEĞİL, BASKETBOL OYNUYOR"

CBS Sports’a konuşan Liverpool'un eski kaptanı Jamie Carragher, Arne Slot’un takımının üst düzey bir ekip gibi oynamadığını belirterek, "Ben şu anda bir üst düzey takım izlemiyorum. Liverpool şu an futbol değil, basketbol oynuyor. Oyun baştan sona gidip geliyor ve bence üst düzey takımlar böyle oynamaz." yorumunu yaptı.

Carragher, Liverpool’un geçen sezon disiplinli, çalışkan bir takım görüntüsü verdiğini belirterek, "Bu sezon ise yapılan büyük transferlerle 'biraz yıldız tozu serpilmiş' ama oyun dengesini kaybetmiş görünüyor. Slot, harika bir menajer ama şu anda Liverpool geçen seneki çalışkan takım görüntüsünden uzaklaştı." diye konuştu.

İstanbul'da kulakları sağır eden gece! İşte Avrupa basınının Liverpool isyanı

ÜST ÜSTE GELEN MAĞLUBİYET

BBC Sport ise haberinde, "Liverpool oyuncularının uykusunu kaçırmak için İstanbul’daki otellerinin önünde havai fişekler patlatıldı ama aslında onları uyandırması gereken şey üst üste gelen ikinci mağlubiyet oldu. Liverpool hala Premier Lig’in zirvesinde ve ortada bir kriz yok. Ancak Slot’un Liverpool’u, Jurgen Klopp sonrası parlak açılışının aksine, bu sezon bir 'geçiş yılı' görüntüsü veriyor." değerlendirmesini yaptı.

