Tornacı olarak başladı, 4 fabrika sahibi oldu!

Babasının henüz 12 yaşındayken torna atölyesine çırak olarak verdiği Fatih Bozkurt (38), lise eğitimini Torbalı Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü'nde tamamladı. Lise stajını 2003'te taş kırma ve eleme makineleri üreten bir fabrikada yapan Bozkurt, mezuniyeti sonrası burada tornacı olarak işe başladı.

Taş kırma ve eleme makinesi üretiminin her aşamasında görev alan Bozkurt, askerlik için işten ayrıldı. Vatani görevinin ardından tekrar çalışmak üzere fabrikaya gelen Bozkurt, iş yerinin kapandığını öğrenince üzüntü yaşadı.