Yüzmeye giden vatandaşlar cesetle karşılaştı! Antalya'da şok eden ölüm

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen olayda; Atatürk Parkı’ndaki falezlerde yüzen vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran ve yüzünde dalış maskesi bulunan bir kişiyi gördü. Büyük şok yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ENGELLİ KARTI BULUNDU

Ekiplerin çevrede yaptığı incelemede, falezlerden denize girdiği ve dalış maskesiyle yüzdüğü belirlenen kişinin, 41 yaşındaki Deniz Gül olduğu tespit edildi. Gül’ün eşyaları arasında yapılan incelemede bir engelli kartı bulundu.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Gül’ün cansız bedeni, ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.