Suda cesetle karşılaşan çift dehşeti yaşadı! Çürümeye başlamış halde bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen olayda; bölgede botla su teresi toplayan karı koca su yüzeyinde bir cisim fark etti. İlk başka cismin ne olduğunu anlamayan çift, yaklaştıklarında cesetle karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan çift, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhvar üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktaya AFAD ekipleri yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan alandan şişme botu taşıyarak ulaşabildi. Botun suya indirilmesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni ekipler tarafından botla uygun bir noktadan karaya çıkarıldı.

15 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

15 günden uzun süredir suda olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, üzerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Üzerinden sadece bir ulaşım kartı ve tespih çıkan şahsın kimliğinin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekibi tarafından parmak izi alındı.

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Uzun süre suda kalması nedeniyle şiştiği ve çürümek üzere olduğu görülen şahsın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kimliğinin tespiti içinde çalışma başlatıldı.