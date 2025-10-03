Menü Kapat
22°
Suda cesetle karşılaşan çift dehşeti yaşadı! Çürümeye başlamış halde bulundu

Antalya'da dere kenarında su teresi toplayan çift, çürümeye başlayan bir ceset buldu. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın cansız bedeni AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

03.10.2025
03.10.2025
'nın ilçesinde meydana gelen olayda; bölgede botla toplayan karı koca su yüzeyinde bir cisim fark etti. İlk başka cismin ne olduğunu anlamayan çift, yaklaştıklarında cesetle karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan çift, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhvar üzerine olay yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi.

Suda cesetle karşılaşan çift dehşeti yaşadı! Çürümeye başlamış halde bulundu

Karadan ulaşımın mümkün olmadığı noktaya AFAD ekipleri yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan alandan şişme botu taşıyarak ulaşabildi. Botun suya indirilmesinin ardından kimliği belirsiz şahsın cansız bedeni ekipler tarafından botla uygun bir noktadan karaya çıkarıldı.

Suda cesetle karşılaşan çift dehşeti yaşadı! Çürümeye başlamış halde bulundu

15 GÜNDÜR SUDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

15 günden uzun süredir suda olduğu değerlendirilen kimliği belirsiz şahsın cesedi, üzerinde savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Üzerinden sadece bir ulaşım kartı ve tespih çıkan şahsın kimliğinin belirlenmesi için olay yeri inceleme ekibi tarafından parmak izi alındı.

Suda cesetle karşılaşan çift dehşeti yaşadı! Çürümeye başlamış halde bulundu

ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Uzun süre suda kalması nedeniyle şiştiği ve çürümek üzere olduğu görülen şahsın cansız bedeni kesin nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şahsın kimliğinin tespiti içinde çalışma başlatıldı.

