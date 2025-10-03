Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Taksim'de vahşet anları kamerada! İstediği parayı vermeyince katletti

Taksim Meydanı'nındaki metro ve otobüs durakları girişinde bir şahıs para istediği kişiyi bıçaklayarak katletti. Kaçan şahıs polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınarak tutuklandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 16:16

Beyoğlu'nda bulunan metro ve otobüs durakları girişinde, para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan tutuklandı.

Taksim'de vahşet anları kamerada! İstediği parayı vermeyince katletti

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Dün gece Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H, bir şüpheli tarafından bıçaklandı. İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Taksim'de vahşet anları kamerada! İstediği parayı vermeyince katletti

İSTEDİĞİ PARAYI VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

Taksim'de vahşet anları kamerada! İstediği parayı vermeyince katletti

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

ETİKETLER
#istanbul
#tutuklama
#cinayet
#bıçaklanma
#şüpheli
#taksim
#Gündem
