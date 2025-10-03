Taksim'de vahşet anları kamerada! İstediği parayı vermeyince katletti

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan metro ve otobüs durakları girişinde, para istediği kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Dün gece Taksim Meydanı'nda bulunan, metro ve otobüs duraklarına inen merdivenlerde İbrahim Halil H, bir şüpheli tarafından bıçaklandı. İbrahim Halil H'nin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

İSTEDİĞİ PARAYI VERMEYİNCE ÖLDÜRDÜ

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşmeler ve güvenlik kameraları üzerinden yapılan inceleme sonucunda şüphelinin E.K. olduğunu belirledi. Şüpheli E.K'nin, İbrahim Halil H'yi istediği parayı vermediği için çıkan tartışma sonucunda bıçakladığı belirlendi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

Tarlabaşı Bulvarı'nda üstünde olayda kullanıldığı değerlendirilen kan lekeli bıçakla yakalanan şüpheli Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin daha önce çeşitli suçlardan 11 kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Cinayet anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.