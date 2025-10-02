Menü Kapat
18°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde savaştan kaçarak ABD'ye sığınan Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska metroda bıçaklanarak öldürüldü. 23 yaşındaki genç kadının vahşice öldürülmesi ülkede infiale neden oldu.

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı
'nin eyaletinde 23 yaşındaki Ukraynalı mülteci Iryna Zarutska metroda vahşice öldürüldü. Saldırgan DeCarlos Brown Jr., metroda koltuğundan fırlayıp Zarutska'yı 3 kez bıçakladı. Saldırgan, cinayetin ardından metro peronunda yakalandı ve psikiyatrik değerlendirme için hastaneye götürüldü.

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı

KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kadının öldürüldüğü anlara ilişkin kayıtları New York Post paylaştı. Kayıtlarda, bir erkek yolcunun, “Bir adam durup dururken bir kadını bıçakladı. Yanında duruyordum. Lütfen acele edin, çok kan kaybediyor” derken, bir başka kişi “Polis lazım, bir kız trende bıçaklandı. Sanırım öldü” dediği duyuluyor.

Çağrılarda, yolcuların kan kaybını durdurmak için Zarutska’nın yaralarına baskı yaptığı da duyuluyor.

Güvenlik kameralarında ise hem anları hem de saldırganın kanlı bıçakla trende dolaştığı anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı

TRUMP: UKRAYNALI KADIN BU YÜZDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırganın suçlu bulunması durumunda ömür boyu hapis ya da idam cezası alması bekleniyor. Saldırgan Brown'un daha önce küçük suçlardan serbest bırakılmış olması nedeniyle ABD’de siyasetin de gündemine girdi.

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı

Başkan , 9 Eylül’de yaptığı konuşmada, “Demokratların yönettiği şehirlerde suçlular sokaklara salınıyor. Charlotte’ta, geleceği parlak genç bir Ukraynalı kadın bu yüzden hunharca öldürüldü” ifadelerini kullandı.

ABD metrosunda cinayet: Genç kadını defalarca bıçaklayarak öldürdü, kayıtlar çıktı

''HÜKÜMET BENİ KONTROL EDİYOR''

Dailymail'in haberine göre, cezaevi kayıtlarında Brown'un kız kardeşine beynine 'yabancı maddeler' yerleştirildiğini söylediği, hükümetin kendisini kontrol ettiğini söylediği kayıtlara geçti. Brown, “Kadını tanımıyordum, tek kelime etmedim. Sırf öylece bıçakladım, korkunç değil mi?” dedi.

ETİKETLER
#donald trump
#abd
#kuzey carolina
#cinayet
#suç
#Ukraynalı Mülteci
#Psikiyatrik Değerlendirme
#Dünya
