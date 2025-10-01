Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore'de estetik yaptıran kadınların evine baskın! 'Sisteme ihanet' dendi, dava açıldı

Kuzey Kore'de estetik ameliyat olan iki kadının evine operasyon düzenlendi ve yakalandılar. Kadınlar, sosyalist sisteme ihanet ve burjuva gelenekleriyle kirlenmiş, yozlaşmış bir şekilde kapitalist davranışlar sergilemekle suçlandı.

Kuzey Kore'de estetik yaptıran kadınların evine baskın! 'Sisteme ihanet' dendi, dava açıldı
Berrak Arıcan Baş
01.10.2025
01.10.2025
Kuzey Kore'de estetik yaptıran iki kadına dava açıldı. Kuzey Kore'nin Sariwon şehrinde bir kültür merkezinde yasadışı bir şekilde estetik yaptıran kadınların evine operasyon düzenlendi ve yakalandılar. Güney Koreli haber kuruluşu Daily NK'nın haberine göre, kadınlara kamu davası açıldı.

Estetiği yapan kişinin tıp eğitimini yarıda bırakmış bir kişi tarafından, 'den gelen silikonlarla yaptığı ortaya çıktı. Doktorun evinde yapılan aramalarda tıbbi cihazlar, ithal silikon ve yüksek miktarda para bulundu.

Kuzey Kore'de estetik yaptıran kadınların evine baskın! 'Sisteme ihanet' dendi, dava açıldı

''SOSYALİST SİSTEME İHANET''

Duruşmada kadınlar, 'vücutlarını güzelleştirmek' amacıyla estetik yaptırdıklarını söylerken hakim, kadınları, 'süs düşkünlüğüne kapılmak ve sosyalist sisteme ihanetle' suçladı.

Duruşmada "Sosyalist sistemde yaşayan kadınlar, burjuva gelenekleriyle kirlenmiş, yozlaşmış bir şekilde kapitalist davranışlar sergiliyor" ifadelerine yer verildi. Hakim, ağır ceza verileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca estetiğin yapıldığı Sariwon şehrindeki kadınların hastanede fiziksel muayeneden geçirilmesi için uygulama başlatıldığı belirtildi.

