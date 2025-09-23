Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan dengeleri değiştirecek itiraf

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yüksek Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmasında bir itirafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Kore'nin yeni gizli silahlar elde ettiğini söyleyen Kim, ''Savunma bilimi alanında askeri kabiliyetlerimizi büyük ölçüde güçlendirecek başarılar elde ettik." dedi.

Nükleer silahların ülkesinin hayatta kalması için vazgeçilmez bir seçenek olduğunu savunan Kim, nükleer silahsızlanmanın "imkansız" olduğunu ileri sürdü.

''NÜKLEER SİLAHLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Dünyanın, bir ülkenin nükleer silahsızlanma sürecinden sonra ABD tarafından nasıl muamele gördüğünün farkında olduklarını belirten Kim, “Nükleer silahlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kim ayrıca, "ABD'nin Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlandırılması yönündeki talebinden vazgeçmesi" halinde, ülkesinin ABD yönetimiyle görüşmeye açık olduğunu ifade etti.