TGRT Haber
25°
 Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD ile diplomasinin yeniden başlaması için şart sundu. Kuzey Kore lideri, Güney Kore'ye ise kapılarını kapattı.

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı
22.09.2025
22.09.2025
Kuzey Kore lideri , mecliste yaptığı konuşmasıyla ve 'ye mesajlarını iletti. Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan konuşmada, Lim Jong-un, Güney Kore ile diyaloğu yeniden başlatma niyetinde olmadığını söyledi.

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı

"Dünya, ABD'nin diğer ülkeleri nükleer silahlarından vazgeçirmeye ve silahsızlanmaya zorladıktan sonra ne yaptığını çok iyi biliyor." ifadesini kullanan Kim, nükleer silahlarını asla bırakmayacaklarını ve yaptırımların kaldırılması karşılığında düşman ülkelerle ticaret konusunda müzakere yapılmayacağını belirtti.

Kim, ABD Başkanı Donald Trump'la ilk görüşmelerinden iyi anılarının olduğunu ancak Washington'ın nükleer silahsızlanmayla ilgili hayali saplantısından vazgeçmesi halinde ABD ile görüşmelere yeniden başlamamak için hiçbir nedenin bulunmadığını dile getirdi.

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı

GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

lideri Kim-Jong-Un'un ABD yönetimine gönderdiği şartlı müzakere sinyaline Güney Kore'den tepki geldi. Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Seul yönetiminin ABD ile Kuzey Kore arasındaki muhtemel müzakereleri desteklemeye hazır olduğu belirtilerek, "Kuzey Kore-ABD diyaloğunu destekleyeceğiz. Hükümet, Korelerarası düşmanlığı bitirmek, barışçıl ilişkilere doğru ilerlemek ve uzun vadeli bir bakış açısıyla gerginliği azaltarak Kuzey Kore ile arasında güven oluşturmak için çalışacak" ifadeleri kullanıldı.

''BİRLEŞME ARAYIŞINDA DEĞİLİZ''

Seul'un "Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırma" hedefinin değişmediği vurgulanan açıklamada, "Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılarak barışın sağlanmasına yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz" denildi. Lee Jae Myung hükümetinin Kuzey Kore'nin yönetim sistemine saygı duyduğu ve "kendine katma" yoluyla birleşme arayışında olmadığı aktarıldı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, benzer bir görüş dile getirilerek, "Hükümet, uzun vadeli bir perspektiften bakarak gerginlikleri azaltmak ve güveni yeniden tesis etmek suretiyle Koreler arasındaki düşmanlığı ortadan kaldırmaya ve ilişkileri barışçıl bir şekilde geliştirmeye çalışacaktır" denildi.

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı

ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ile Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Kuzey Kore, bir ülkeye kapılarını kapatırken ABD'ye şartlı zeytin dalı uzattı

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

Washington yönetiminin en son 2020'de nükleer silahsızlanma görüşmelerini sürdürmek üzere yaptığı teklif de Pyongyang tarafından reddedilmişti.

