 Berkay Alptekin

Güney Kore'den çarpıcı iddia: "Rusya, Kuzey Kore'ye nükleer reaktör sağladı"

Güney Kore basınına göre, Rusya'nın Kuzey Kore'ye nükleer denizaltı üretiminde kullanılacak nükleer reaktörler sağladığı ileri sürüldü. Rusya ilk başta Kuzey Kore'nin bu isteğini cevapsız bıraksa da bu yıl bu teknolojileri paylaşmayı kabul ettiği belirtildi.

Güney Kore'den çarpıcı iddia:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
13:47
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
13:50

ile arasındaki askeri iş birliği tartışmaları devam ederken, Güney Kore basını dikkat çekici bir iddiaya imza attı. Hükümet ve askeri istihbarat kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Rusya’nın Kuzey Kore’ye nükleer denizaltı üretiminde kullanılacak nükleer reaktörler sağladığı öne sürüldü.

Moskova yönetiminin bu yılın ilk yarısında Pyongyang'a reaktör, türbin ve soğutma sistemi gibi çekirdek nükleer tahrik ünitesi bileşenleri verdiği aktarılan haberde, adını gizli tutan bir hükümet yetkilisinin "Kuzey Kore, geçen yıldan bu yana ısrarla Rusya'dan nükleer denizaltı teknolojisi ve gelişmiş savaş uçakları talep ediyordu. Rusya başlangıçta isteksizdi ancak bu yıl bu teknolojileri sağlamayı kabul etmiş gibi görünüyor" değerlendirmesi yer aldı.

Güney Kore'den çarpıcı iddia: "Rusya, Kuzey Kore'ye nükleer reaktör sağladı"

"İSTİHBARAT ABD VE MÜTTEFİKLERLE PAYLAŞILDI"

Güney Kore'nin askeri istihbarat teşkilatı olan Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kang Dae-sik'in konuyla ilgili sorusuna verdiği cevapta, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki son dönemde güçlenen askeri iş birliği, nükleer denizaltı reaktörü teknolojisinin transferine yol açabilir. İlgili gelişmeleri yakından izliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore'nin elde ettiği istihbaratın ABD ve müttefik ülkelerle paylaşıldığı belirtilen haberde, hükümetin söz konusu bilgiyi teyit etmeye çalıştığı vurgulandı.

Güney Kore'den çarpıcı iddia: "Rusya, Kuzey Kore'ye nükleer reaktör sağladı"

KİM NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI İSTİYOR

Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı.

Kuzey Kore lideri ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti. Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı.

Güney Kore'den çarpıcı iddia: "Rusya, Kuzey Kore'ye nükleer reaktör sağladı"

KUZEY KORE MİLLİ DENİZALTISINI İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKARMIŞTI

Kim, son olarak geçtiğimiz mart ayında bir askeri tersaneyi ziyaret ederek, nükleer güçle çalışan bir balistik füze denizaltısının yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi almıştı.

Deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını veren Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulunmuştu.

Pyongyang yönetimi, nükleer güçle çalışan denizaltının fotoğraflarını da ilk kez kamuoyu ile paylaşmıştı. Yaşanan gelişme, Pyongyang'ın kısa sürede nükleer denizaltı inşa edecek teknik kapasiteye sahip olmadığını değerlendiren uzmanları şaşırtmıştı.

