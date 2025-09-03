Kuzey Kore lideri Kim Jong-un muhtemel halefi dünyaya tanıtıldı! Çin ziyaretinde dikkatlerden kaçmadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yine bir gizemli tren yolculuğunun ardından iki müttefiki Çin ve Rusya liderleriyle görüşmek için Pekin'e geldi. Kim'in bu ziyaretinde ona 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae eşlik etti. Kuzey Koreli lider, bu ziyareti kızıyla gerçekleştirerek adeta dünyaya halefini tanıttı.

Kim Ju-ae, babasıyla beraber Pekin'de düzenlenen askeri geçit törenine katıldı. Kuzey Kore'nin resmi medyası tarafından o anlar paylaşıldı ve Ju-ae’nin babasının yanında yer aldığı görüldü. Kim, ilk kez Ju-ae ile bir yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi.

12 YAŞINDA YÜKSELEN STATÜ

Güney Koreli uzmanlar, Kim Jong-un kızı Ju-ae'yi veliaht olarak yetiştirdiğini belirtti. Ayrıca 6 yılın ardından Çin'e ilk ziyaretinde Kim'in kızını götürmesi, Ju-ae’nin 'yükselen statüsü' olarak kayıtlara geçti.

Seul merkezli Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi’nin eski başkanı Yang Moo-jin, bu ziyareti “Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli” olarak nitelendirdi.

''HALEFİ OLACAĞINA DAİR DÜNYAYA GÜÇLÜ BİR MESAJ''

BBC'nin haberine göre, Sejong Enstitüsü’nden Kuzey Kore uzmanı Cheong Seong-chang ise, “Pekin’deki görüntü, Ju-ae’nin sadece ülke içinde değil, yurt dışında da Kuzey Kore’nin iki numarası gibi muamele gördüğünü ortaya koydu. Kim Jong-un, kızını Çin’e götürerek onun halefi olacağına dair dünyaya güçlü bir mesaj verdi” dedi.

Dailymail'in haberine göre ise Ju-ae, 19 Kasım 2022'de Kim ile fotoğraf çektirirken tesisi kırmızı bale ayakkabılarıyla gezdi.

Üç yıldan kısa bir süre sonra, Ju-ae Kuzey Kore ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkileri kutlayan bir kültürel etkinliğe katıldığında, üzerinde tam oturan bir blazer ve etek kombinasyonu giydiği için daha yetişkin bir görünüm elde ettiği görülüyor.

''EN SEVİLEN, SAYGI DUYULAN, SEVGİLİ KIZI''

Ju-ae'nin bu değişimi bir işaretken bir başka dikkat çeken nokta ise Kuzey Kore'de resmi bir unvanı bulunmayan genç Ju Ae'nin, ülkenin 'Yüce Lideri' olarak olası bir geleceğe hazırlandığının en büyük göstergelerinden birinin, devlet medyasının ondan bahsetme biçimi olduğunu, onu Kim'in 'en sevilen', 'saygı duyulan' ve 'sevgili' kızı olarak selamlamasıydı.