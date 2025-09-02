Yaklaşık 2 bin Kuzey Koreli öldü! Güney Kore istihbaratı duyurdu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus lider Vladimir Putin'in yanında durarak, gizlice asker sağlayan Kuzey Kore büyük kayıplar verdi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'ye ilişkin son bulgularını yetkililerle paylaştı.

13 BİN ASKERDEN 2 BİNİ ÖLDÜ!

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, 2024 Ekim'den bu yana Ukrayna'da savaşmak üzere yaklaşık 13 bin asker ile konvansiyonel silah gönderdi.

Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya gönderilen üçüncü askeri birlikte 6 bin ek Kuzey Kore askeri bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilileri, bugüne kadar yaklaşık 2 bin Kuzey Kore askerinin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini öne sürdü.

KİM JONG-UN ÇİN'E GİDİYOR

İstihbarat servisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti hakkındaki detayları da paylaştı. Kim'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümünü anmak için Çin'deki askeri geçit törenine katılmak için yola çıktığını aktaran istihbarat yetkilileri, gün içerisinde Kuzey Kore liderinin başkent Pekin'e varacağını belirtti.

İstihbarat yetkilileri, Kim'e eşi Ri Sol-ju ve kız kardeşi Kim Yo-jong'un eşlik ediyor olabileceğini ifade etti.

Rusya ile Kuzey Kore, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngören kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını Haziran 2024'te imzalamıştı.