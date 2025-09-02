Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, 6 gündür kameralar karşısına çıkmadı. Halk ise bu duruma alışkın olmadığı için büyük bir endişeye kapıldı. Trump'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddiaları aldı başını gitti. Hatta ABD liderinin öldüğünü düşünenler bile oldu. Fakat Trump, önce 30 Ağustos'ta, sonra da 1 Eylül'de Virginia'nın Sterling bölgesindeki Ulusal Golf Kulübü'nde görüntülendi.

Trump'ın yorgun ve bitkin göründüğünü söyleyenler iddialarının kanıtlandığı yönünde yorumlar yapınca ise Trump'ın oğlu Eric, sosyal medya hesabı X'ten tepki gösterdi. Eric Trump, "Aşırı solcular tam bir hasta ve çarpık" diye yazdı.

Trump da dün sosyal medya hesabından ''Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim'' yazarak iddiaları yalanladı.

Bir süre sosyal medya hesaplarını da kullanmayan Trump bu mesajla beraber geri döndü. Fakat hala kameralar karşısına çıkmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Öte yandan Trump'ın elinin üzerindeki morluklar da unutulmadı. Bir dönem çok konuşulan morluklar için Beyaz Saray, başkana "kronik venöz yetmezlik" tanısı konduğunu açıklamıştı.