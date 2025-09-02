Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump alışılmışın dışında bir şekilde kameralardan uzak durunca akıllarda birçok soru işareti oluştu. Günler sonra ilk kez görüntülenen Trump'ı görenler ise ''İlk kez böyle görüyoruz'' yorumunda bulundu. Sağlık sorunları iddialarına ise Trump'ın oğlu Eric sert çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler
KAYNAK:
NYP
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 10:05

ABD Başkanı Donald Trump, 6 gündür kameralar karşısına çıkmadı. Halk ise bu duruma alışkın olmadığı için büyük bir endişeye kapıldı. Trump'ın sağlık durumunun iyi olmadığı iddiaları aldı başını gitti. Hatta ABD liderinin öldüğünü düşünenler bile oldu. Fakat Trump, önce 30 Ağustos'ta, sonra da 1 Eylül'de Virginia'nın Sterling bölgesindeki Ulusal Golf Kulübü'nde görüntülendi.

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

Trump'ın yorgun ve bitkin göründüğünü söyleyenler iddialarının kanıtlandığı yönünde yorumlar yapınca ise Trump'ın oğlu Eric, hesabı X'ten tepki gösterdi. Eric Trump, "Aşırı solcular tam bir hasta ve çarpık" diye yazdı.

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

Trump da dün sosyal medya hesabından ''Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim'' yazarak iddiaları yalanladı.

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

Bir süre sosyal medya hesaplarını da kullanmayan Trump bu mesajla beraber geri döndü. Fakat hala kameralar karşısına çıkmaması akıllarda soru işareti bıraktı.

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler

Öte yandan Trump'ın elinin üzerindeki morluklar da unutulmadı. Bir dönem çok konuşulan morluklar için Beyaz Saray, başkana "kronik venöz yetmezlik" tanısı konduğunu açıklamıştı.

Trump ilk kez bu halde görüldü, herkes aynı yorumu yaptı! 'Kayıp' başkandan ilk görüntüler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Sağlık sorunları' iddiaları Trump'ı çıldırttı: Joe Biden'ı hedef aldı, sert çıktı
'Trump, Netanyahu'ya Gazze talimatı verdi' iddiası: Tüm gücünle gir ve bitir!
ETİKETLER
#sosyal medya
#donald trump
#sağlık durumu
#Uşakov
#Beyazsaray
#Venöz Yetmezlik
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.