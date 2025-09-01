'Sağlık sorunları' iddiaları Trump'ı çıldırttı: Joe Biden'ı hedef aldı, sert çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sonu kameralar karşısına hiç çıkmadı ve sıklıkla kullandığı sosyal medyadaki paylaşımlarını durdurdu. Trump'ın ortadan kaybolması birçok iddiayı doğurdu. Trump, günler sonra golf kulübünde ortaya çıktı ve sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da paylaşım yapan ABD lideri, ''Hayatımda hiç bu kadar iyi hissetmemiştim'' diye yazdı. Ayrıca eski Başkan Joe Biden'ın sağlığı hakkında kötüleyici yorumlar yapan bir başka kullanıcının Truth Social paylaşımına da link verdi. Kullanıcı, "Trump 24 saat ortadan kaybolsa medya çıldırır" diye ekledi.

BAŞKAN YARDIMCISININ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Trump'ın sırra kadem bastığı süreçte birçok söylenti dolandı. Kabine toplantısının ardından hiç görünmeyen ve hafta sonu programının da boş olmasına dikkat çekildi. Hatta bazıları Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in çarşamba günü USA Today'e verdiği ve "korkunç bir trajedi" yaşanması halinde başkanlığı üstlenmeye hazır olduğunu söylediği röportaja atıfta bulundu. Vance aynı röportajda Trump'ın sağlığının 'inanılmaz derecede iyi' olduğunu da belirtti.

Donald Trump'ın sağlığına dair sorular, Google'da en çok arananlar arasına girdi. X'te "Donald Trump nerede" sorusu trend oldu. Ancak Trump cumartesi günü Virginia'daki golf sahasına giderken tekrar görüldü.

MORARMIŞ ELLERİ GÖZDEN KAÇMAMIŞTI

Öte yandan Trump'ın sağlığıyla ilgili sorular, bu sene görülen morarmış ellerinin fotoğraflarının internette yayılmasıyla arttı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt 79 yaşındaki Trump'a kronik venöz yetersizliği teşhisi konduğunu temmuzda açıklamıştı. Bacaklardaki toplardamarların kalbe kan taşımakta zorlanmasıyla ortaya çıkan bu durum, ileri yaş grubunda sıkça görülüyor.

Leavitt, derin ven trombozu ya da arteriyel hastalığa dair herhangi bir kanıt bulunmadığını da sözlerine eklemişti. Kan sayımı testi ve ekokardiyogramın da normal çıktığını belirtmişti.