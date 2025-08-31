Öldüğü bile iddia edildi! ABD Başkanı Trump bakın nerede ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından adeta sırra kadem bastı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da bile paylaşım yapmayan Trump'ın sağlık durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hatta ''Öldü mü?'' dorusu dahi soruldu. Akıllara karıştıran bu duruma son noktayı koyan ise bir fotoğraf oldu.

DONALD TRUMP NEREDE?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda ''Trump nerede?'' gibi ifadeler en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Özellikle X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump salıdan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” gibi ifadelere yer verildi.

Gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve cuma günü de görüntülenmediğini yazdı. Rozen, X hesabında “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.

https://x.com/lrozen/status/1961538802586955882

Reddit adlı sosyal medya platformunda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti. Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.

GOLF KULÜBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia’daki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.