Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan

Öldüğü bile iddia edildi! ABD Başkanı Trump bakın nerede ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump birkaç gündür kameralar karşısına çıkmadı. Sıklıkla kullandığı sosyal medyadan da paylaşım yapmayınca iddiaların ardı arkası kesilmedi. ABD Başkanı günler sonra ortaya çıktı.

Öldüğü bile iddia edildi! ABD Başkanı Trump bakın nerede ortaya çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 09:26

ABD Başkanı , 26 Ağustos'ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından adeta sırra kadem bastı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'da bile paylaşım yapmayan Trump'ın hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Hatta ''Öldü mü?'' dorusu dahi soruldu. Akıllara karıştıran bu duruma son noktayı koyan ise bir fotoğraf oldu.

Öldüğü bile iddia edildi! ABD Başkanı Trump bakın nerede ortaya çıktı

DONALD TRUMP NEREDE?

Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformunda ''Trump nerede?'' gibi ifadeler en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Özellikle X üzerinden paylaşılan mesajlarda “Trump salıdan beri görünmedi. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?” gibi ifadelere yer verildi.

Gazeteci Laura Rozen, Trump’ın tüm hafta sonu boyunca hiçbir etkinlikte görülmediğini ve cuma günü de görüntülenmediğini yazdı. Rozen, X hesabında “Trump’ın tüm hafta sonu boyunca planlanmış hiçbir kamuya açık etkinliği yok. Bugün de görüldüğüne inanmıyorum Dün de görülmedi” dedi.

https://x.com/lrozen/status/1961538802586955882

TRUMP ÖLDÜ MÜ?

Reddit adlı sosyal medya platformunda başlayan tartışmalar Trump'ın hayatta olup olmadığına kadar gitti. Trump'ın en son 26 Ağustos'ta Beyaz Saray'daki kabine toplantısından bu yana ekranlarda görünmemesi sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, söz konusu sitede, "ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor" şeklinde ifadelere yer verildi.

GOLF KULÜBÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, "Trump'ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Öldüğü bile iddia edildi! ABD Başkanı Trump bakın nerede ortaya çıktı

Daha sonra ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki bazı hesaplardan Trump'ın aile üyeleri ile Virginia’daki Trump Ulusal Golf Kulübü'ne golf oynamak için Beyaz Saray'dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.

"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı
Trump’ı deliye döndüren karar: ‘ABD için felaket’
