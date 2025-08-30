Menü Kapat
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı

ABD'de ortalık karıştı. Başkan Donald Trump'ın günlerdir ortalarda görülmemesi spekülasyonları beraberinde getirdi. Sosyal medyada birbirinden ilginç teoriler ortaya atılsa da gerçeğin henüz ne olduğu bilinmiyor.

KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
30.08.2025
16:32
|
30.08.2025
30.08.2025
16:32

ABD basınında çıkan haberlere göre, perşembe ve cuma günü ortalarda görünmeyen ’ın hafta sonu için de herhangi bir programı bulunmuyor. Bu durum, sosyal medyada birçok kişinin Trump’ın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun yaşadığına inanmasına neden oldu.

Son birkaç saattir platformu X üzerinden "Trump nerede?" ve "Trump öldü" gibi ifadeler öne çıktı. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

Bu gelişme, 'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı

"NEREDE? ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?"

Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.
Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?"

Trump her ne kadar fiziksel olarak ortalarda görünmese de, hesabında paylaşım yapmayı sürdürdü. Son gönderisini ise birkaç saat önce paylaştı.

"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı

SAĞLIK DURUMU TEPKİYE NEDEN OLDU

Trump'ın , kamuoyunda tepkiye neden oldu. Çünkü son zamanlarda birkaç farklı tıbbi problem işaretleri gösterdi: Eli ciddi şekilde morarmıştı, düz bir çizgide yürümekte zorlandı ve iletişim becerilerinin de son haftalarda kötüleştiği gözlemlendi.

Buna rağmen Trump, son yapılan ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılan sağlık kontrolünün ardından hala son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor.

"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı

YARDIMCISINDAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

