"Trump öldü mü?" İddialar ABD'yi karıştırdı

ABD basınında çıkan haberlere göre, perşembe ve cuma günü ortalarda görünmeyen ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu için de herhangi bir programı bulunmuyor. Bu durum, sosyal medyada birçok kişinin Trump’ın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun yaşadığına inanmasına neden oldu.

Son birkaç saattir sosyal medya platformu X üzerinden "Trump nerede?" ve "Trump öldü" gibi ifadeler öne çıktı. Trump'ın bu söylentileri susturmak için herhangi bir adım atmaması dikkat çekti.

Bu gelişme, Beyaz Saray'ın Trump'ın son sağlık sorunlarına verilen tepkilerden dolayı öfkeli olduğu yönündeki haberlerin ardından geldi.

"NEREDE? ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?"

Trump'ın destekçileri ve muhalifleri, son günlerde alışılmadık şekilde sessiz kalması nedeniyle sosyal medyada nerede olduğunu ve neden gözlerden uzaklaştığını sorgulamaya başladı.

Popüler X hesabı Republicans Against Trump (Trump'a Karşı Cumhuriyetçiler) şu paylaşımı yaptı: "Donald Trump salı gününden beri kamuoyunda görülmedi ve hafta sonu için de herhangi bir programı yok. Nerede? Ülkeyi kim yönetiyor?"

Trump her ne kadar fiziksel olarak ortalarda görünmese de, Truth Social hesabında paylaşım yapmayı sürdürdü. Son gönderisini ise birkaç saat önce paylaştı.

SAĞLIK DURUMU TEPKİYE NEDEN OLDU

Trump'ın sağlık sorunları, kamuoyunda tepkiye neden oldu. Çünkü son zamanlarda birkaç farklı tıbbi problem işaretleri gösterdi: Eli ciddi şekilde morarmıştı, düz bir çizgide yürümekte zorlandı ve iletişim becerilerinin de son haftalarda kötüleştiği gözlemlendi.

Buna rağmen Trump, son yapılan ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılan sağlık kontrolünün ardından hala son derece sağlıklı olduğunu iddia ediyor.

YARDIMCISINDAN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in USA Today'e yakın zamanda verdiği röportaj dikkatlerden kaçmadı. Vance, Trump'ın sağlığının gayet iyi olduğunu savunarak, "Korkunç bir trajedi yaşanması durumunda görevi devralmaya hazırım." ifadelerini kullandı.